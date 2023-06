Eiken «Müssen diese Durststrecke überbrücken»: Gemeinde will Finanzlast durch «Südspange» am Verhandlungstisch abtempieren Für die Erschliessung des Produktionswerks von Bachem muss Eiken in den nächsten Jahren 10,8 Millionen Franken aufbringen. Aber: Steuereinnahmen durch den Biochemie-Konzern fliessen frühestens 2028 in die Kasse der Gemeinde. Am Verhandlungstisch mit dem Kanton ist man derzeit auf der Suche nach Lösungen, um die finanzielle Durststrecke bis dahin zu überbrücken.

Für die Gemeinde Eiken wäre es eine Investition von historischem Ausmass. Gemeint ist die 25,8 Millionen Franken teure «Südspange», mit welcher der Kanton das neue Werk von Bachem erschliessen will. Für die Erschliessung will der Kanton das rund 2400-Seelen-Dorf mit 10,8 Millionen Franken zur Kasse bitten; je nach Baufortschritt werden die Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 fällig

Bachem investiert für einen neuen Produktionsstandort im Sisslerfeld rund 750 Millionen Franken. Bild: zvg

Gegen das Vorhaben des Kantons hat sich Widerstand formiert. Dies in Form des Komitees «Interessierte Mitbürger gegen die Südspange Sisslerfeld», einer Gruppe von zwölf Personen, zu denen namhafte Eiker Personen zählen. In einem Memorandum, überreicht an der Gmeind von Freitag, forderte das Komitee den Gemeinderat unter anderem auf, das Projekt Südspange konsequent zu bekämpfen.

Die Stimmung ist aufgeheizt

Gleich auf Montag hat der Gemeinderat das Komitee zu einem Gespräch eingeladen. Georges Collin, Sprecher des Komitees und ehemaliger Gemeindeammann, nahm das Gespräch als «konstruktiv und informativ» wahr. Acht von zwölf Komiteemitgliedern nahmen am Gespräch teil. Gemeindeschreiber Marcel Notter bestätigt:

«Es war ein konstruktives Gespräch. Jedoch war die Stimmung auch aufgeheizt.»

Aufgeheizt sei die Stimmung jedoch nicht gegen den Gemeinderat gewesen, sondern wegen der Sache an sich. «Die Finanzbelastung ist für Eiken ausserordentlich hoch. Es handelt sich ja um gebundene Ausgaben, das heisst: Die Gemeindeversammlung stimmt nicht über den Kredit ab. Die Stimmbürger und -bürgerinnen haben nichts zu sagen, die Schuldenlast dürfen sie aber trotzdem tragen», so Notter

Einig, so Notter, sei der Gemeinderat mit dem Komitee, dass jetzt etwas unternommen werden müsse, damit man die Finanzlast abtempieren könne und nicht in eine massive Überschuldung mit Steuerfusserhöhung hineinlaufe. Denn mit den ersten Steuererträgen durch Bachem sei erst ab 2028 zu rechnen. «Derzeit steht der Gemeinderat mit dem Kanton in Verhandlungen auf der Suche nach Massnahmen, um diese Durststrecke zu überwinden», sagt Notter.

Unter anderem aus diesem Grund wäre es denn auch kaum denkbar, dass der Gemeinderat – wie vom Komitee gefordert – die «Südspange» bekämpfen wird und damit seine eigene Verhandlungsposition torpediert. «Der Gemeinderat setzt sich für seine Bevölkerung ein. Es muss eine tragbare und nachhaltige Lösung für die auf Eiken zukommende Finanzlast gefunden werden. Der Gemeinderat steht jedoch auch für eine kluge Erschliessungsvariante und will für die ansiedlungswillige Industrie, die Region und den Kanton ein verlässlicher Partner sein», so Notter