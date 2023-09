Erschliessung Sisslerfeld «Wir bedauern den Entscheid des Gemeinderats»: Komitee lädt Bevölkerung zu Infoveranstaltung ein Nach der Einigung zwischen Kanton und dem Eiker Gemeinderat auf die «Südspange» im Sisslerfeld und einen Zahlungsaufschub meldet sich das Komitee gegen die «Südspange Sisslerfeld» zu Wort. Das vorliegende Resultat befriedige in keiner Weise. Nun will es gegenüber der Bevölkerung Bedenken und Vorbehalte äussern.

Der Gemeinderat Eiken verhandelte mit dem Kanton intensiv über die Erschliessung des neuen Werks von Bachem im Sisslerfeld. In diesen Tagen einigten sich beide Seiten über eine Erschliessung via «Südspange»; und darauf, dass die Gemeinde Eiken die 10,8 Millionen Franken für die Erschliessung erst nach den Steuereinnahmen durch Bachem zahlen muss.

Anfang Juli übergab das Komitee gegen die «Südspange Sisslerfeld» dem Eiker Gemeinderat eine Petition mit 559 Unterschriften. Bild: nbo

Auf diese Einigung meldet sich nun das Komitee gegen die «Südspange Sisslerfeld» zu Wort. Dieses sammelte 559 Unterschriften und übergab Anfang Juli dem Gemeinderat eine Petition mit der Forderung, sich für eine alternative Erschliessung, die «Norderschliessung», einzusetzen. Nachdem die «Norderschliessung» nun vom Tisch zu sein scheint, fällt die Reaktion des Komitees in einer Mitteilung dementsprechend nüchtern aus.

Resultat befriedigt in keiner Weise

Das Komitee habe den Entscheid des Gemeinderates zur Kenntnis genommen, heisst es in dieser. Und: «Wir bedauern sowohl das Vorgehen des Kantons wie auch den Entscheid des Gemeinderates.» Das vorliegende Resultat befriedige das Komitee in keiner Weise. Am 18. September sei das Komitee bezüglich der Finanzierungslösung informiert worden. «Eine Stellungnahme dazu haben wir als Komitee nie abgegeben. Da wir bis zum heutigen Zeitpunkt keine weiteren Details kennen, ist eine Auseinandersetzung mit dieser Finanzierung vonseiten des Komitees auch nie erfolgt. Auch die genaue Umsetzung ist nicht klar.»

Das Komitee lädt nun die Bevölkerung am Freitag, 29. September, 19.30 Uhr, zu einer Infoveranstaltung in den kulturellen Saal ein. An dieser möchte es die Bevölkerung über die Ereignisse seit der Gemeindeversammlung informieren und Bedenken und Vorbehalte äussern. «Es ist uns wichtig, dass die gesamten Erkenntnisse aus den Besprechungen mit dem Kanton und dem Gemeinderat transparent und sachlich dargelegt werden können», heisst es weiter.