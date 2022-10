Eiken Mehr als 200 Gramm Kokain im Auto: Zwei Männer festgenommen Zwei Männer sind in Eiken am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden. Im Auto der beiden Albaner im Alter von 23 und 33 Jahren stellte die Grenzwache mehr als 200 Gramm Kokain sicher.

Grenzwächter stiessen bei einer Kontrolle auf 200 Gramm Kokain. (Symbolbild) Africa Studio / Fotolia

Am Dienstagabend kurz vor 23.00 Uhr hielten Grenzwächter auf der Autobahnausfahrt Eiken einen verdächtigen Wagen an. Darin sassen zwei Männer im Alter von 23 und 33 Jahren. Beide haben keinen Wohnsitz in der Schweiz.

Als die Grenzwächter das Auto durchsuchten, stiessen sie auf über 200 Gramm Kokain, so teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Die Verdächtigen wurden daraufhin der Kantonspolizei übergeben, welche beide festnahm und Ermittlungen einleitete. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet.