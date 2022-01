Buchs/Leuggern Bauernfamilie darf am Fabrikweg keine Früchte mehr verkaufen – von den Stammkunden erfahren sie Solidarität

20 Jahre lang konnte die Landwirtsfamilie Minder beim grossen Parkplatz am Buchser Fabrikweg ihr Obst und Honig verkaufen. Nun wollen die Liegenschaftseigentümer sie nicht mehr dort haben. Von ihrer Stammkundschaft wird die Familie nun sehr vermisst. Sie will am liebsten auch wieder nach Buchs zurück.