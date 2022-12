Eiken «Ein historisches Zeugnis»: Archäologen legen Gräber mit Skeletten aus dem 8. Jahrhundert frei Vor dem Start einer Überbauung am Blaienweg in Eiken trugen Archäologen auf dem Bauplatz die Erde ab. Sie wurden fündig und entdeckten zwei frühmittelalterliche Gräber. Die Skelette darin sind äusserst gut erhalten.

Kantonsarchäologe Benjamin Höpfer leitet die Grabungen am Blaienweg in Eiken. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die zwei freigelegten Skelette auf dem Bauplatz am Eiker Blaienweg zeigen sich gut erhalten. Sogar die Feingliedrigkeit der Finger- und Fussknöchel ist zu erkennen.

Beim Betrachten des Fundes staut auch Gemeindemann Stefan Grunder nicht schlecht, datiert doch David Wälchli, Grabungstechniker des Kantons, die frühmittelalterlichen Gräber etwa auf das beginnende 8. Jahrhundert. «Möglicherweise schon christianisiert», schiebt er nach. Dafür spricht auch der Blick der Leichen in Richtung aufgehende Sonne.

Wie Wälchli erzählt, haben nach heidnischer Sitte die Angehörigen den Toten Waffen, Geräte und Schmuck mitgegeben. Dies änderte sich um das Jahr 700, wo man begann, die Angehörigen ohne Beigaben in die Gräber zu legen, die mit Steinplatten überdeckt waren. Dies war auch bei den beiden Gräbern, auf welche die Kantonsarchäologie am Montag in Eiken gestossen ist, der Fall. Wälchli:

«Ausser einer Gürtelschnalle und einem Messer haben wir keine Grabbeigaben gefunden.»

Für Eiken sei der Grabfund ein «tolles Zeitzeugnis» – mitunter für die erste Ansiedlung auf dem Gebiet der heutigen typischen Bürgergeschlechter Eikens um «John», «Dinkel» oder «Giess». Im Zusammenhang mit dem Fund spricht Wälchli von einer Hofgrablegung.

«Es war typisch für ein Gehöft mit drei vier Häusern, dass die Angehörigen ihre Verstorbenen in der Nähe begraben haben.» Die typischen Häuser der Ansiedlungen zur damaligen Zeit im 8. Jahrhundert bestanden aus Holz mit einem Strohdach.

Bereits in den 1940er-Jahren fand man in Eiken am Blaienweg in einer Mergelgrube die ersten Gräber aus dem frühen Mittelalter. Weil dies dem Kanton bekannt war und in der unmittelbaren Nähe eine Überbauung mit elf Wohnungen entsteht, haben die Kantonsarchäologen auf Verdacht vor dem Aushub durch die Bauherrschaft die Humus- und oberste Bodenschicht abgetragen.

Bauherr und Architekt Thomas Bussinger zeigt sich über die Fundstelle der Gräber erleichtert. «Wären die Gräber an einer anderen Stelle auf dem Bauplatz zum Vorschein gekommen, hätte uns dies rund eine Woche gekostet.» Grund hierfür ist, dass die Überbauung in zwei Etappen entsteht und die Fundstelle dort ist, wo die Bauarbeiten später starten.

Zunächst mussten die Archäologen eine Steinplatte entfernen, um das Skelett freizulegen. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Bis heute Freitag noch wird die Kantonsarchäologie vor Ort sein und etwa mit Metalldetektoren nach allfälligen Fundstücken suchen. «Eventuell werden die Skelette noch anthropologisch untersucht, um das Geschlecht zu bestimmen oder um zu erfahren, wie alt die beiden Personen waren», sagt Wälchli.

Anders als Skelette von Dinosauriern werden jene in Eiken nicht im Ganzen oder blockweise geborgen. Wälchli sagt:

«Das Knochenmaterial kommt nach Aesch in Baselland, wo in einer grossen Halle Knochen von der Steinzeit bis zum Mittelalter lagern.»

Dort könnten dereinst an den Fricktaler Skeletten weitere Untersuchungen vorgenommen werden, um etwa mehr über die DNA und damit der Herkunft und Abstammung der mittelalterlichen Bewohner des Fricktals zu erfahren.