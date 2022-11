Eiken Die «Südspange» kann die Gemeinde nur mit Schulden stemmen – aber die Investition wird sich schon bald auszahlen Bedingt durch die für 2027/28 bevorstehende Ansiedlung des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem hat die Erschliessung des Sisslerfelds jetzt Fahrt aufgenommen. Eiken muss dafür mit 10,8 Millionen Franken tief in die Tasche greifen, hat als Standortgemeinde des Werks aber auch bald den finanziellen Nutzen der Ansiedlung.

Ins Industriegebiet Sisslerfeld ist mit der bevorstehenden Ansiedlung eines Werks des Pharmazulieferers Bachem Bewegung gekommen. Valentin Hehli

Das Geschäft folgte erst nach der offiziellen Gemeindeversammlung, stellte aber alles, was sonst auf der Traktandenliste stand, an Brisanz in den Schatten. Die Gemeinde Eiken muss 10,8 Millionen Franken für ihren Teil an der «Südspange» tragen – der neuen Erschliessungsstrasse im südlichen Sisslerfeld. Diese soll die für 2027/28 bevorstehende Ansiedlung des Baselbieter Biochemie-Konzerns Bachem möglich machen. Dessen dritter Schweizer Standort wird auf Eiker Gemarkung zu stehen kommen.

Eine «engagierte Diskussion» hält das Protokoll für die jüngste Gmeind fest, nachdem Daniel Kolb, Leiter der Abteilung Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons, die Pläne vorstellte.

Gemeindeanteil gab zu reden

Zu reden gaben der Eiker Gemeindeanteil von 10,8 Millionen Franken, wie viel Geld der Kanton beisteuert, was Eiken finanziell von der Bachem-Ansiedlung hat und wie das neue Werk das Verkehrsaufkommen und die Siedlungsentwicklung beeinflussen wird.

Gemeindeschreiber Marcel Notter hat die Debatte so erlebt: «Daniel Kolb hat den Sachverhalt hervorragend präsentiert und erreicht, dass es die Leute verstehen. So konnte die Diskussion sachlich gehalten werden.»

Zumindest habe niemand grundsätzlich damit gehadert, dass der Eiker Souverän zu der Frage nicht gefragt wird, ob er die Strasse möchte oder nicht. Notter betont:

«Für die Gemeinde besteht eine Erschliessungspflicht und die Erschliessung der Industriezone Sisslerfeld ist längst überfällig.»

Die Südspange soll das neue Bachem-Werk in Eiken erschliessen. Aargauer Zeitung

Und doch sei Nachricht für viele Eikerinnen und Eiker überraschend gewesen und manche hätten, wie Notter sagt, «leer schlucken müssen». Kein Wunder, ist Eiken doch finanziell nicht auf Rosen gebettet und muss jetzt 10,8 Millionen Franken hinblättern. Notter macht deutlich:

«Über das Geld verfügen wir nicht und können es nur durch Fremdschulden aufbringen.»

Aber er entwarnt auch: «Wir können die Investition über 40 Jahre abschreiben und so belastet das die Erfolgsrechnung pro Jahr ‹nur› mit 270'000 Franken.»

Höherer Kosten durch Unterquerung eines Bahngleises

Was Eiken ausgeben muss, ist mit der jetzt vorliegenden Grobplanung kalkuliert. Mit den Baukosten von voraussichtlich total 25,8 Millionen Franken wird es auch deshalb relativ teuer, weil die «Südspange» ein Bahngleis unterqueren muss. Aber das sei eine Maximalschätzung mit einer Reserve darin.

Bachem, Biochemie-Unternehmen und Pharmazulieferer, wird neben dem Standort Bubendorf (Bild) in Eiken einen weiteren errichten. zvg

Was Eiken aus der Bachem-Ansiedlung an finanziellem Nutzen erwachsen wird, könne jetzt noch nicht beziffert werden, sagt Notter. Aber klar: «Der Ertrag aus der Ansiedlung dürfte nicht ganz unerheblich sein.»

Einerseits fallen Aktiensteuern des börsennotierten Unternehmens an, anderseits Quellensteuern der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die bei Bachem arbeiten werden, sowie Steuereinnahmen von natürlichen Personen, die bei Bachem arbeiten und sich in Eiken niederlassen.

Bachem zahlt die Steuern auch in Eiken

Bedenken, dass das in Bubendorf (BL) ansässige Unternehmen nur dort Steuern zahlen wird und Eiken leer ausgeht – die wurden in der Gmeind auch laut – kann Notter aufgrund von Abklärungen beim Kantonalen Steueramt zerstreuen.

Bachem kommt nach Eiken – darüber hat die Gemeinde eine Riesenfreude. Aber Notter sagt: «Erst kommt die Erfüllung der Erschliessungspflicht, dann kommen die mit der Ansiedlung zusammenhängenden positiven Effekte.»

Und eine Herausforderung wird es auch sein, mit dem Kanton eine Lösung zu finden, den mit der Ansiedlung zu erwartenden Mehrverkehr in den Griff zu bekommen. Denn die Sorge davor treibt die Eikerinnen und Eiker wirklich um – schon heute.