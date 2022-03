Eiken Autobahnbrücke wird ab April saniert – Komplettsperrungen sind an drei Wochenenden vorgesehen Rund ein Jahr werden die Arbeiten an der Autobahnbrücke bei der Ausfahrt Eiken andauern. Für die Dauer der Baustelle ist eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 km/h vorgesehen. Umleitungen werden gemäss des Bundesamtes für Strassen frühzeitig signalisiert. Grundsätzlich soll die Brücke aber in beide Richtungen einspurig befahrbar bleiben.

Die Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke in Eiken beginnen in wenigen Wochen. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Er ist einer der hochfrequentiertesten Verkehrsknoten im Fricktal: der Kreisel am Autobahnzubringer Eiken. Nachdem das Bundesamt für Strassen (Astra) den doppelspurigen Kreisel mit drei Bypässen Ende 2019 fertiggestellt hat, steht nun nur rund 300 Meter entfernt das nächste grosse Strassenprojekt an: die Sanierung der Autobahnbrücke.

Gemäss Astra-Sprecher Samuel Hool ist die Brücke, die eine Spannweite von 62 Metern aufweist, in die Jahre gekommen. «Daher erfolgen die Instandsetzungsmassnahmen zur Erhaltung des Wertes und um die Funktionsfähigkeit auch in Zukunft sicherzustellen.» Weiter erfolge die Anpassung an die neusten Normen und Standards.

Kosten betragen rund vier Millionen Franken

Die Gesamtkosten der Instandsetzungsmassnahmen veranschlagt das Astra auf rund vier Millionen Franken. Vorgesehen für die Sanierung seien die üblichen Massnahmen wie etwa lokale Betoninstandsetzungsarbeiten an der Brückenuntersicht, im Hohlkastenträger, an den Konsolköpfen und Pfeilern sowie der Ersatz des Belags, der Fahrbahnübergänge, der Entwässerung und der Abdichtungen.

Der an die Brücke angrenzende Abschnitt der Kantonsstrasse wird im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls erneuert. Für die Dauer der Baustelle ist eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 km/h vorgesehen. Einsprachen gegen die Temporeduktion können bis 4. April geltend gemacht werden. Hool sagt:

«Die Arbeiten, die den Verkehr beeinflussen, beginnen voraussichtlich anfangs April und dauern bis Mitte Dezember.»

Der Abschluss der Bauarbeiten an der Überführung sei für Mitte März 2023 vorgesehen. «Die Kantonsstrasse auf der Brücke bleibt während den Bauarbeiten grundsätzlich in beide Fahrtrichtungen einspurig befahrbar», sagt Hool.

Jedoch müsse die Brücke an drei Wochenenden für Arbeiten wie den Einbau des neuen Belages vollständig gesperrt werden. «Die Sperrzeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Umleitungen werden frühzeitig angezeigt und signalisiert», so Hool.

Verkehr auf der Autobahn wird nicht tangiert

Eine Herausforderung des Sanierungsprojekts sei, dass die Arbeiten unter Verkehr erfolgen. «Dies stellt betreffend Koordination und Planung sowie in Bezug auf die Arbeits- und Verkehrssicherheit immer eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten dar», sagt Hool. Geltende Sicherheitsstandards würden umgesetzt.

Auswirkungen auf die darunter verlaufende Autobahn hat die Sanierung der Brücke keine. Während der Bauzeit könne die Nationalstrasse durchgehend vierspurige befahren werden, so Hool.