Eiken Alt Bundesrat Adolf Ogi appellierte an den Aargauer Zivilschutz: Ohne die Menschen zu mögen, kann Führung nicht gelingen Freude herrscht – wer verbindet den Ausdruck nicht mit alt Bundesrat Adolf Ogi. Der war jetzt nach Eiken eingeladen, um vor 28 Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten des kantonalen Zivilschutzes einen Vortrag zu halten. Die Zuhörerschaft nahm die Tipps des Grandseigneurs der schweizerischen Politik dankbar an.

Alt Bundesrat Adolf Ogi (rechts) war auf Einladung von Eduard Herzog Gastredner im Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken. Hans Christof Wagner

Freude herrscht – wohl kein zweites Bonmot ist mehr mit alt Bundesrat Adolf Ogi verbunden. Freude herrschte jetzt auch in Eiken, wo Ogi Gastredner im Zivilschutzausbildungszentrum war. Vor den Kommandanten der 14 regionalen Zivilschutzorganisationen im Aargau und deren Stellvertretern sprach Ogi über das Thema Führung. Und kam damit bei den Kaderleuten gut an. Ogis zentrale These: Wer führt, muss die Menschen mitnehmen und sie vor allem mögen.

Wenn der kantonale Zivilschutz-Ausbildungschef Eduard Herzog zum Info-Rapport für die kantonalen Zivilschutzkommandanten ins Ausbildungszentrum nach Eiken einlädt, ist damit immer ein Highlight verbunden – die Einladung prominenter Gastredner.

Führung als Alltag in einer Milizeinrichtung

Im September hatte er Ogi getroffen und ihn gefragt, ob er Zeit und Lust habe, im November nach Eiken zu kommen. Ogi hatte und so kamen die Zivilschutz-Kaderleute in den Genuss, ihn persönlich zu erleben und seine pointierten Aussagen mitzunehmen.

alt Bundesrat Adolf Ogi war Gastredner im Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken. Hans Christof Wagner

Nun haben sie als Kommandanten und stellvertretende Kommandanten tagtäglich mit Menschen zu tun, die sie in ihren jeweiligen Organisationen auch führen müssen. Und so hatte Ogis Vortragsthema, eben Führung, auch direkten Bezug zu ihrem jeweiligen Alltag als Führende einer Milizeinrichtung.

«Ich habe nie alles richtig gemacht, aber auch habe Chancen und Zeitfenster genutzt, wenn sie sich geboten haben»: Unter diesem Eingangsmotto standen die Ausführungen des Gastes. Ogi sagte:

«Führung heisst, Mitarbeitende zu motivieren, zu begleiten, zusammenzuführen und auf gemeinsame Ziele auszurichten. Und Dank und Lob müssen auch immer dabei sein.»

Führende müssten auch stets Vorbilder sein und zu Selbstkritik in der Lage sein, sagte Ogi. Teamwork sei oberstes Gebot. Aber: «Wer nicht führt, wird bald selbst geführt.»

So habe er es im damaligen Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, dessen Vorsteher er von 1988 bis 1995 war, auch getan. «Ihr müsst sagen, was ihr wollt, ihr müsst den Nagel einschlagen und auf der Kommandobrücke stehen», appellierte Ogi an die rund 50 Zuhörenden im Saal des Zivilschutzausbildungszentrums in Eiken.

Als auch Chef müsse man sich als dienend begreifen

Aber nur das Kommando geben, funktioniere auch nicht. Um die Leute mitzunehmen, gelte es, sie auch zu überzeugen. Als auch Chef müsse man sich als dienend begreifen. Als Politiker sei es ihn stets darum gegangen, zu erfahren, wie es seinen Mitarbeitenden geht, betonte er. Entscheidend sei eine offene Kommunikation – nach innen wie nach aussen.

Als Bundesrat unter Departementsvorsteher sei er auch so gefahren. Klare Kante gezeigt und «gegen 8000 Einwendungen und Beschwerden», wie er sagte, das Projekt Bahn 2000 durchgezogen – das war eines von Ogis zentralen Vorhaben, an die er auch in Eiken erinnerte. Neue Eisenbahn-Alpentransversale, mit Gotthard und Lötschberg zwei neue Basistunnels gleichzeitig – damit hat sich Ogi politisch verewigt. Er sagte in Eiken:

«Ich wollte das Land nicht verwalten, sondern gestalten.»

Adolf Ogi – als Schweizer Bundespräsident war er den Mächtigen der Welt ganz nah. Nah war er jetzt auch den Aargauer Zivilschutzkommandanten. Und die nahmen nach Ogis mehr als einstündigem Referat die Chance wahr, mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Woher er Kraft schöpfe? Ob er an sieben Tagen die Woche stets dienend war? Das waren die Themen. Der prominente Gast riet dazu, sich die Zeit für Partnerschaft und Familie zu nehmen. Auch er habe das als Politiker versucht zu tun.