Die Reformierte Kirchgemeinde Frick will eine Gemeinschaft sein, in der ich mich selber sein darf, in der ich ernst genommen werde, in der ich verstanden werde. Eine Gemeinschaft, in der ich Menschen finde, die zuhören und nicht sagen, wos langgeht, in der ich nicht in ein Schema gepresst werde und in der ich akzeptiert bin.

Wer diese Leitgedanken liest und sie mit der Ist-Situation der reformierten Kirchgemeinde abgleicht, wähnt sich in einer anderen Welt, oder vielleicht besser: in einer anderen Realität. Denn das Zuhören klappt schon lange nicht mehr; einige sagen, es habe noch nie geklappt, seit Johannes Siebenmann Pfarrer in Frick sei, denn dieser könne nicht zuhören.

Liest man die Leserbriefe, die in den letzten Wochen erschienen sind, so spricht aus ihnen heraus eine tiefe Besorgnis um die Zukunft der Kirchgemeinde, um das Morgen, um das Fundament. Die Kritiker von Siebenmann betonen denn auch, dass sie nur deshalb Klartext sprechen, weil sie in grosser Sorge sind. Einige nehmen es Siebenmann übel, dass sie zu dem Schritt in die Öffentlichkeit gezwungen werden, dass sie das Innenleben nach aussen kehren müssen.

Summiert man die geäusserten Vorwürfe und Unzulänglichkeiten von Siebenmann, so muss man fast unweigerlich zum Schluss kommen: Siebenmann hat in den knapp vier Jahren, in denen er in Frick ist, so gut wie alles falsch gemacht. Er kann nicht zuhören, ist nicht teamfähig, hält Schlaf-Predigten, ist wenig empathisch, stösst Menschen vor den Kopf und interessiert sich nicht für die Mitmenschen. Kurz: Er allein ist schuld am momentanen Desaster; er hat den Abgang von Pfarrerin Verena Salvisberg zu verantworten; er ist eine Persona non grata in Frick.