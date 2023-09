Effingen/A3: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: Mann fährt falsch auf die Autobahn In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 61-jähriger Autofahrer in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn A3. Wie sich herausstellte, war der Lenker ohne gültigen Führerausweis und unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, musste sie am Samstagabend wegen eines Falles ausrücken, der glimpflich ausging.

Die Patrouille der Kapo Aargau konnten den fehlbaren Fahrer ausfindig machen, bevor es zu einem Unfall kam. Symbolbild: Kantonspolizei Aargau

Kurz vor 22.30 Uhr meldete sich ein Autofahrer, der beobachtet hatte, wie ein anderer Autofahrer in Effingen, in falscher Fahrtrichtung, auf die A3 aufgefahren war. Der Lenker konnte, aufgrund weiterer Meldungen über einer auffälligen Fahrweise, schlussendlich in Umiken angehalten werden.

Wie sich herausstellte, war der 61- jährige Schweizer ohne ein gültiges Billett und unter Alkoholeinfluss unterwegs. Wie die Kapo Aargau weiter schreibt, gab der Falschfahrer an, dass er die Signalisation nicht richtig interpretiert habe und aus diesem Grund falsch auf die Autobahn gefahren sei. Mit viel Glück und dank den Meldungen kam es während der Falschfahrt zu keinem Verkehrsunfall. (cam)