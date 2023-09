Effingen ART 2023: Zum Jubiläum gibt es eine Laudatio von Kulturminister Alex Hürzeler Mit Daniel Schwarz stellen dieses und das nächste Wochenende zehn weitere Künstlerinnen und Künstler im Böztaler Ortsteil Effingen aus.

«Damals hatten wir zwei Festbankgarnituren; an der Wand hingen etwa 15 Bilder und ich hatte einige Objekte aufgestellt. Es kamen rund 50 Leute», erinnert sich Daniel Schwarz an seine Anfänge. 30 Jahre später gab es «volles Haus»; durch die Galerie und den Baumgarten strömten und schlenderten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher.

Kulturminister Alex Hürzeler überbringt an der Vernissage in Effingen die besten Wünsche der Aargauer Regierung. Bild: Karin Pfister

Eröffnet wurde die diesjährige ART 8, die heuer ART 2023 heisst, mit einer Ansprache des Kulturministers. Regierungsrat Alex Hürzeler überbrachte Grüsse und Gratulationen der Regierung. Die Laudatio war ein Novum und Daniel Schwarz freute sich sehr darüber, dass Alex Hürzeler, den er schon seit vielen Jahren kennt, sich dafür Zeit nehmen konnte.

Daniel Schwarz prägt die Fricktaler Kulturlandschaft

Bereits die Hinfahrt sei eine Einstimmung auf die Ausstellung gewesen, so Hürzeler; führte diese doch an verschiedenen Kreiseln mit Werken von Daniel Schwarz vorbei; die lachenden Smileys in Sisseln, der Dinosaurier in Frick sowie die Hornisse in Hornussen. «Die Werke gehören zum Fricktal und zur Kulturlandschaft.»

Auch sein Enkel habe grosse Freude an den Figuren: «Ich fahre mit ihm meistens zwei Mal durch den Kreisel», so Hürzeler schmunzelnd. Zum Abschluss seiner Rede zog er symbolisch den Hut vor allen Kulturschaffenden. «Das ist harte Arbeit. Es braucht handwerkliches Geschick und eine künstlerische Vision.»

5 Bilder 5 Bilder Eine Baumkette, Holzkunst von Franz Böller. Bild: Karin Pfister

An der ART 2023 sind Werke von zehn Künstlerinnen und Künstlern sowie die neusten Kreationen von Daniel Schwarz zu sehen. Extra zum Jubiläum hat er seine Balance-Figuren weiterentwickelt. Seine bekannten Mannli können sich neu auch bewegen. Drei der Objekte sind draussen im Garten aufgestellt; für die Bewegung braucht es den Wind oder einen Schubs und schon drehen die Figuren im Kreis, ausbalanciert durch ihr eigenes Gewicht.

Künstler aus Österreich zeigt Keramikskulpturen

Claudio Cassano aus Brugg schafft seit 1988 Lichtobjekte und ist ein künstlerischer Weggefährte und ein guter Freund. Schwarz: «Wir haben schon viele Reisen zusammen gemacht und er war auch am 10- und am 20-Jahr-Jubiläum mit dabei.» Die weitere Zusammenstellung der Ausstellerinnen und Aussteller ist familiär angehaucht.

Lichtskulptur von Claudio Cassano. Bild: Karin Pfister

Lisa Jost-Böller aus Frick zeigt Papierschnitte und ihre Tochter Jessica Odermatt aus Gipf-Oberfrick Acrylmalerei. «Es handelt sich um die Schwester und das Gottemeitli meiner Frau», so Schwarz. Ebenfalls zur Familie gehört Cousin Franz Böller aus Wölflinswil, der mit der Kettensäge Holzskulpturen schafft.

Die weiteste Anreise hatte Otakar Silva aus Österreich. Er wohnt nahe der ungarischen Grenze und musste rund 1000 Kilometer nach Effingen fahren, wo er seine Keramikskulpturen vorstellt. Sylvette Nick aus Jonen möchte mit ihren Objekten und Bildern Geschichten erzählen; es geht um Befindlichkeiten und Eitelkeiten.

Abgerundet wird die vielseitige und abwechslungsreiche Kunstausstellung mit Schmuck von Fumiko Amsler aus Schafisheim, Bildern in Acryl von Elke Delimar aus Windisch, Pop-Art-Kunst von Monika Müller aus Rupperswil sowie mit Werken von Dora Freiermuth aus Laufenburg, die Alltagsgegenstände wie Schwämme in Kunst verwandelt.