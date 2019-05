Ein Wisch mit dem Pinsel versetzt die Anwesenden in Staunen. Maurizio Lavina steht auf einer Hebebühne hoch oben unter der Decke der römischkatholischen Kirche St. Georg in Zuzgen. Man könnte meinen, der Restaurator trage weisse Farbe auf die Decke auf – aber nein: Der Pinsel ist trocken, Lavina wischt damit vielmehr den dunkelgrauen Schmutz von der weissen Decke. Unten auf den Kirchenbänken sehen rund 30 Besucher interessiert zu, die Kirchenpflege hatte zum Tag der offenen Baustelle eingeladen.

Seit rund einem Monat laufen in der Kirche St. Georg die Reinigungsarbeiten. «17 Jahre nach der letzten grossen Renovation hat sich bereits wieder viel Schmutz angesammelt», erklärt Klaus Hollinger, Präsident der Kirchenpflege. Er verweist auf die dunklen Stellen an Decke und Wänden, auf die teilweise noch düster wirkenden Gemälde, Malereien und Altäre. «Die Unterschiede zu den bereits gereinigten Flächen sind frappant und sogar von blossem Auge deutlich zu sehen», so Hollinger.

Ausmass überrascht Experten

Das Ausmass der Verschmutzung innerhalb nur weniger Jahre hat dabei sogar die Restauratoren und Experten der Denkmalpflege überrascht. Aber: Sie haben auch eine Erklärung dafür. «Schmutz wie Kerzenruss, Kleiderfasern und Staub schwebt in der Raumluft und lagert sich unterschiedlich stark und schnell ab – je nach Oberflächentemperatur und -feuchtigkeit», sagt Restaurator Stefan Buess. Grosse und häufige Schwankungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit würden diesen Prozess noch beschleunigen.