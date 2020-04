Drei Frauen nähen im Fricktal Mundmasken im Akkord – und verschenken sie

Sie haben den richtigen Namen: die drei Masken-Engel. Seit drei Wochen produzieren Rebecca Zimmermann, Antonella Straumann und eine Kollegin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, im Akkord Mundmasken. 300 haben sie in ihren Wohnungen bereits genäht und versandt; für 300 weitere liegen Bestellungen vor. Aus der Schweiz, Deutschland und Spanien.

Gerne würden sie ihre Masken auch in das von der Coronakrise besonders gebeutelte Italien liefern; doch das verhindern die Bestimmungen. Sie haben deshalb ein kurzes Video mit einer Nähanleitung auf italienisch produziert und dieses an Bekannte in Italien geschickt.

Wie es sich für echte Engel gehört, wollen die drei Frauen damit kein Geld verdienen, sondern den Menschen in der aktuellen Coronakrise helfen. «Wir verkaufen die Masken nicht, sondern verschenken sie», sagt Zimmermann. Das einzige, was die Kunden übernehmen müssen, ist das Porto. Wer wolle, könne etwas spenden.