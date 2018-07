Die Kaister Gemeindeversammlung von Mitte Juni hatte ein Nachspiel. Anton Schnetzler reichte nämlich bei der Gemeindeabteilung des Kantons Aargau eine Beschwerde ein. Der Grund: Unter dem Traktandum «Verschiedenes» hatte Schnetzler beantragt, dass der Gemeinderat den geplanten Zaunbau am Mühleweiher an der nächsten Gemeindeversammlung traktandieren müsse. Der Gemeinderat nahm den Überweisungsantrag jedoch nicht entgegen. Ein Unding aus Schnetzlers Sicht. Jeder Bürger habe Rechte und Pflichten, sagte er damals zur AZ. Und eines dieser Rechte sei ihm verwehrt worden.

Der Kaister Ammann Arpad Major erklärte dagegen, er habe nicht über den Antrag abstimmen lassen, da es sich um ein rechtsgültig abgeschlossenes Baubewilligungsverfahren handle. Zudem sei der Zaun via Budget vom Souverän bewilligt worden. Tatsächlich liegt seit Mai die Baubewilligung vor. Der Zaun erhitzte die Gemüter in Kaisten aber schon seit längerem. Die Zaunpfosten etwa stehen schon seit rund einem Jahr, das Baugesuch hat die Gemeinde erst später eingereicht.

Kehrtwende des Gemeinderats

Nun folgt die Kehrtwende in der Zaunbau-Geschichte. Der Zaun am Mühleweiher wird nicht gebaut. Dies hat der Gemeinderat in der Vernehmlassung zur Beschwerde mitgeteilt. Der Gemeinderat habe weiter den Antrag gestellt, «das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben, weil es sich inhaltlich erledigt hat», sagt Michael Frank vom Rechtsdienst der Gemeindeabteilung. «Der Gemeinderat hat dieses Geschäft nach der Gemeindeversammlung von sich aus nochmals beraten», erklärt Gemeindeschreiber Manuel Corpataux. Er habe dann «unter Berücksichtigung der Reaktionen aus der Bevölkerung und der politischen Meinung» beschlossen, auf die Umzäunung des Weihers zu verzichten. «Die bestehenden Pfosten werden voraussichtlich noch im Laufe des Sommers entfernt», so Corpataux.

Für Schnetzler, den erklärten Zaun-Gegner, hat sich die Beschwerde damit erledigt. Sie wird von der Gemeindeabteilung nun wohl abgeschrieben. Schnetzlers Dank geht an alle Einwohner von Kaisten und Ittenthal, die ihm seit Bekanntwerden der Beschwerde ihre Sympathie und Unterstützung bekundeten. «Sie sind die Grundpfeiler dafür, dass der Zaun nun nicht gebaut wird.»

Doch auch wenn seinem Kernanliegen nun Rechnung getragen wird, übt Schnetzler weiterhin Kritik am politischen Prozess. Im Budget 2017 sei der Zaunbau «gut verschlüsselt und versteckt» enthalten gewesen, in der Vorlage und im Protokoll der damaligen Gemeindeversammlung fehlten die Wörter Zaunbau und Mühleweiher gar komplett, kritisiert er. Der juristische Tatbeweis, der Stimmbürger habe dem Zaunbau zugestimmt, könne so aus seiner Sicht nicht begründet werden, sagt Schnetzler. Auch den Ablauf des Baubewilligungsverfahrens kritisiert er weiterhin.

Eines ist für ihn deshalb klar: Das «gesamte Trauerspiel» habe für die Zukunft der Gemeindepolitik einen Meilenstein gesetzt. Der Gemeinderat müsse zur Kenntnis nehmen, dass künftig «Gemeindevorlagen wahrheitsgetreu, seriös mit allen Detailangaben und uneingeschränkter Information» als Traktandum zur Abstimmung vorliegen.