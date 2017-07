Es ist eine alte Fabrikhalle, irgendwo in einem der hintersten Ecken des Kantons Solothurn. Genauer will Düblin seinen Arbeitsplatz nicht beschrieben haben – zu gross ist die Gefahr, dass sich Nachtbuben an den Knallern bedienen wollen. In der Halle ist es angenehm kühl, im Hintergrund läuft dezente Musik. Chiara und Larissa, Tochter und Nichte Düblins, helfen an diesem Morgen beim Vorbereiten des explosiven Materials. Sie vernetzen die einzelnen Feuerwerkskörper zu sogenannten Effektketten und nummerieren diese, damit sie auch beim Aufbau am Ort und im Dunkeln noch problemlos identifiziert werden können.

Stundenlange Arbeit

Am Wochenende vor dem Nationalfeiertag kommen noch weitere Helfer dazu, um alles rechtzeitig fertigzukriegen. Das Unternehmen organisiert dieses Jahr gleich drei 1.-August-Feuerwerke. «Hinter einer Minute Feuerwerk stecken viele Stunden Arbeit», sagt Martin Düblin. Und diese beginnt weit bevor er und sein Team das Material zum ersten Mal anfassen.

Es ist meist gleich nach dem 1. August und der nächste Nationalfeiertag weit weg. Da macht sich der Pyrotechniker erstmals Gedanken darüber, was es denn werden soll. Was im letzten Jahr gut ankam. Was Neues auf dem Markt ist. Und: Was noch ausprobiert werden könnte. «Mein Anspruch ist es, den Zuschauern jedes Mal etwas Neues zu bieten», erklärt Düblin.

Also sammelt er Ideen und mit jeder Idee nimmt das Feuerwerk konkretere Formen an. Inspiration findet Düblin auch in der Musik und auf Reisen. Seine Feuerwerke werden begleitet von Musik, von Klassik bis Pop. Die Höhen und Tiefen, lauteren und leiseren Momente der Lieder nutzt er und koordiniert sie mit den Effekten. «Das Ziel ist, emotionale Höhepunkte entstehen zu lassen», sagt Düblin.

Die Planung des Spektakels geschieht im Austausch mit seinem Team. Simuliert – etwa am Computer – wird das Feuerwerk nie. «Das wäre zwar technisch machbar, die Software aber ist zu teuer und der Aufwand zu gross», sagt Düblin. Viele Lieferanten bieten im Internet ausserdem Videos der Effekte. «Das ist ein visuelles Hilfsmittel bei der Gestaltung der Sequenzen.»