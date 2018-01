Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln erfreut sich grosser Beliebtheit. Das geht aus dem Jahresbericht und den Ausleihzahlen für das Jahr 2017 hervor. Argumente für das Lesen liefert die Bibliothek in ihrem Jahresbericht gleich mit. Wer viel lese, heisst es da etwa, trainiere seine kognitiven Fähigkeiten und reduziere Stress. Zudem fördere Lesen die Kreativität und Fantasie und helfe, dem Alltag zu entfliehen. Und weiter: «Lesen macht nicht nur klug, es verlängert auch das Leben, so die Erkenntnisse einer Langzeitstudie von Forschern der Yale-Universität.»

Dreieinhalb Stunden in der Woche sollte man gemäss der Studie geistig zwischen den Buchdeckeln verbringen. «Dies scheinen viele Fricktaler auch gelesen zu haben», heisst es im Jahresbericht von Bibliotheksleiterin Claudia Oberli weiter, «denn erneut steigende Ausleihzahlen, mehr Mitglieder und gut gelungene Veranstaltungen prägten ein aktives Bibliotheksjahr in Eiken».

1004 neue Medien angeschafft

1111 Mitglieder – 47 mehr als noch 2016 – hatte die Bibliothek Ende 2017 und diese haben insgesamt 28 851 Medien ausgeliehen. Dies sind 766 Ausleihen mehr als im Vorjahr. Neu angeschafft wurden im vergangenen Jahr 1004 Medien. «Die Pflege der nun insgesamt 8778 Medien, bestehend aus Unterhaltungsliteratur, Sachbüchern, Taschenbüchern, Comics, Hörbüchern (CDs), 14 Zeitschriften-Abonnements und DVDs war wie jedes Jahr ein grosser Teil der Arbeit», heisst es im Bericht. Bibliotheksmitglieder mit einem Erwachsenen- oder Familienabonnement können zusätzlich gratis digitale Medien bei ebookplus ausleihen. Vermehrt wurde auch dieses Angebot genutzt.

Mit spannenden Anlässen wollen die Verantwortlichen die Bibliothek ausserdem zum Erlebnis werden lassen. Im April wurden an einer Frühlingsausstellung viele Neuanschaffungen bei Kaffee, Zopf, einem Cüpli und anderen feinen Sachen präsentiert. Im Juni lud das Bibliotheksteam zur Geschichtenzeit mit anschliessendem Zvieri ein und engagierte dafür die Leseanimatorin Pia Lanz-Kaiser. 27 grosse und kleine Besucher folgten der Einladung. In den Sommerferien gingen 15 Buben und Mädchen im Ferienspass «Detektive in der Bibliothek» auf Spurensuche, lösten Fälle und geheime Rätsel.

Die Erzählnacht im November stand dann unter dem Motto «Mutig, mutig!». Die 21 furchtlosen Eiker Schüler hörten auf dem düsteren Dachboden eine gruselige Geschichte, übten sich bei Schattenspielen, bestanden Mutproben und waren kreativ beim Bemalen und Verzieren von einem persönlichen Mutmachstein.

Ende November wurden schliesslich 29 grosse und kleine Gäste erneut durch die Leseanimatorin Pia Lanz-Kaiser mit der Geschichte «Wer hat den Lebkuchen stibitzt» in den Advent eingestimmt. Die Kinder durften ein Papier-Lebkuchenherz verzieren und sich danach mit richtigem Lebkuchen, der Gott sei Dank nicht stibitzt war, verköstigen.

Weitere Neuheiten geplant

Das Team der Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln ist bereits an der Planung weiterer Neuheiten und Aktivitäten und freut sich auf ein spannendes Bibliotheksjahr mit seiner treuen Leserschaft. Neue Leser und Leserinnen sind dabei jederzeit willkommen. «Klar gilt das Umblättern von Buchseiten noch nicht als körperliche Betätigung», heisst es zum Schluss des Jahresberichts, «aber wer Bücher statt Chips verschlingt, wird auch vom Fettgedruckten nicht dick und wie wir nun laut Studie wissen: Ein Teil der Lesezeit wird uns in Lebenszeit gutgeschrieben.»