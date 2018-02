Heute sind es gerade noch neun Gemeinden, in denen eine Konfession auf mehr als 50 Prozent kommt. Spitzenreiter ist Gansingen; hier sind 60,4 Prozent der Einwohner römisch-katholisch. Den zweithöchsten Katholikenanteil hat Schupfart mit 58,75 Prozent. Am höchsten ist der Anteil der Reformierten an der Bevölkerung in Olsberg mit 34,8 Prozent.

Rheinfelden bald bei 50 Prozent

In einer Gemeinde hat die Zahl derer, die keiner Landeskirche angehören, die 50-Prozent-Marke bereits überschritten: in Kaiseraugst gehören 52,2 Prozent der Einwohner keiner der drei Konfessionen an. In zwei weiteren, Rheinfelden und Stein, kratzen die Konfessionslosen und Andersgläubigen die 50-Prozent-Marke bereits.