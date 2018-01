Allerdings, so schränkt er ein, funktioniere dieses Konzept auch. Weiss scrollt auf dem Smartphone durch die Filmdatenbank und zieht als Beispiel «Despicable Me» heraus. Den ersten Teil wollten 2010 schweizweit 311 000 Zuschauer sehen, den zweiten Streifen sahen sich 2013 408 000 Leute an und den dritten im letzten Jahr 472 000. Fortsetzung folgt.

Fusball-WM hat Auswirkungen

Weiss blättert das Programm durch. Angesichts der Filme, die anlaufen, erwartet er ein «eher durchzogenes Jahr» – so, wie es auch 2017 war. Ein zusätzliches Handicap ist in diesem Jahr die Fussball-WM von Mitte Juni bis Mitte Juli. «Solche sportlichen Grossereignisse haben einen Einfluss auf die Besucherzahlen», sagt er, lacht. «Vielleicht zeigen wir in dieser Zeit mehr Filme, die Frauen ansprechen.»

Gewandelt hat sich auch das Kundenverhalten, insbesondere bei Actionfilmen, die ein junges Publikum ansprechen. Früher wartete man, bis ein Film in der Region lief. Heute wollen die Jungen den Film sofort sehen, wenn er anläuft. «Wenn die gewünschte Vorstellung ausverkauft ist, schaut man sich den Film eben in einem Kino in Basel, Aarau oder Zürich an», sagt Weiss. Die heutige Mobilität mache dies problemlos möglich.

Die Entwicklung hat Folgen für die Programmplanung. Immer mehr Filme laufen in den ersten beiden Wochen super, brechen aber dann ein. «Die Zeiten sind vorbei, in denen man einen Film einkaufen und ihn vier Wochen laufen lassen konnte.»

Darauf gelte es ebenso zu reagieren wie auf unerwartete Tops und Flops. Zu ersterer Kategorie zählte Anfang Jahr «C’est la vie». Weiss wollte die Komödie zuerst gar nicht zeigen, nahm sie dann aber ins Programm auf, als sie schweizweit «überraschend gut» lief. Wie er die Filme auswähle, wiederholt Weiss die Frage, schmunzelt, tippt auf die Nase. «Es gibt nur ein Rezept: Die Nase in den Wind halten und Trends rechtzeitig erkennen.» Dabei gelte es, regionale Besonderheiten und Bedürfnisse mit zu berücksichtigen.

«Coco» zog nicht wie erwartet

Den richtigen Riecher zu haben, ist bei einem Kino wie Fricks Monti, das nur über eine Leinwand verfügt, doppelt wichtig. Hier ortet Weiss auch eine Herausforderung, die zunimmt. «Es kommen immer häufiger Filme, die ein spezifisches Kundensegment bedienen, ins Kino.» Ein Kino mit mehreren Sälen sei hier im Vorteil.

Es gibt aber auch Filme, von denen Weiss überzeugt ist – und die dann eher floppen. «Coco», ein Animationsfilm für Kinder, war ein solcher Fall. «Es ist eine Super-Geschichte und sie ist toll umgesetzt», ist Weiss nach wie vor überzeugt. Eine Erklärung, weshalb der Film dennoch unter den Erwartungen blieb, hat er nicht. «Vielleicht schreckte das Thema, der Tod, ab», mutmasst er.

Das Kinojahr 2018 verspricht mit seinen Fortsetzungen – die erste, die anläuft, ist «Fifty Shades of Grey 3» am 7. Februar – «ein solides Jahr» zu werden. Selber freut sich Philipp Weiss auf einen Film am meisten, den er am kommenden Wochenende zeigt: «Lucky» mit Harry Dean Stanton. «Es ist sein Vermächtnis», sagt Weiss, denn kurz nach Abschluss der Dreharbeiten starb Stanton 91-jährig. Der Film sei «eine Perle für alle Liebhaber des alten Films», ist er überzeugt.

Ebenfalls gespannt ist Weiss auf zwei Schweizer Produktionen: Auf die «Köhlernächte», die ab Sonntag laufen, und auf «Fearless Journey», einen Film, den der 29-jährige Fricktaler Sandro Schreiber zusammen mit einem Kollegen gedreht hat und der das Leben der Liechtensteiner Stuntfrau Simone Bargetze beleuchtet. In diesem Sinne: Ton ab, Kamera läuft und Action.