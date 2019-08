«Die 15. Kulturnacht soll als spezieller Anlass in Erinnerung bleiben», erklärte Anna Hoyer, Projektleiterin Umweltbildung und Natur beim Jurapark Aargau, an der Medienkonferenz am Montag im Rehmann-Museum. Seit 2012 finden die Jurapark-Feste an wechselnden Orten statt, nun ist Laufenburg, die einzige Stadt im Jurapark Aargau, erstmals an der Reihe.

Unter dem Namen «Kult-Jurapark-Fest» erwartet die Besucher am 7. September Kunst und Kultur ohne Grenzen mit 40 Teilnehmern, ein Jurapark-Markt in der Altstadt mit rund 50 Anbietern von Ess- und Handwerkswaren aus der Region sowie die Verleihung des ersten Jurapark-Gemeindeawards für das schönste Gemeindeschaufenster (die AZ berichtete).

Zur Eröffnung um 11 Uhr werden rund 200 Kinder der Primarschule Laufenburg und Sulz das Laufenburger-Lied singen. Als Gastredner haben sich der Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler, Stadtammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger angemeldet.

Familienfreundliche Atmosphäre

Einen Vorgeschmack auf das Jurapark-Fest gibt es bereits am kommenden Samstag, 17. August, wenn die von 18 Jurapark-Gemeinden gestalteten Schaufenster im schweizerischen Laufenburg eröffnet werden. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung des Kunstprojektes «Freie Fenster» – diesmal mit anderen, nicht zwangsläufig künstlerischen Inhalten. Damit verbunden ist die Verleihung des Jurapark-Gemeindeawards. Wer diesen erhält, entscheiden ausser einer Jury auch die Gäste des «Kult-Jurapark-Fest». Und so gehts: Für fünf Franken ist am 7. September ein Fest-Button mit einer Glaskugel erhältlich.