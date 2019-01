Ein 65-jähriger deutscher Automobilist fuhr am Mittwoch kurz nach Mittag auf der Hauptstrasse in Schwaderloch Richtung Laufenburg, als ihn die Kantonspolizei Aargau im Ausserortsbereich mit 155 km/h blitzte. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Streckenabschnitt 80 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 68 km/h, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt.

Der Autofahrer habe kurze Zeit später gewendet und sei aus der benachbarten Region Hochrhein zum Kontrollort zurückgekehrt. Dort habe ihn die Polizei anhalten und befragen können. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg habe sogleich eine Strafuntersuchung nach Artikel 90, Absatz 3, des Strassenverkehrsgesetzes eingeleitet, denn der «Raser-Tatbestand» ist erfüllt. Das Auto des Deutschen wurde beschlagnahmt. (jk)