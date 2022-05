Handball Klar verloren und dennoch Ziel erreicht: Der TV Möhlin sichert sich den Klassenerhalt An der deutlichen Niederlage auswärts gegen den BSV Stans gab es mit 35:25 nichts zu deuten. Die Freude unter den Fricktaler Handballern ist dennoch riesig: Denn dank der Niederlagen der Teams von TV Steffisburg und SG TV Solothurn können die Möhliner weiterhin in der NLB spielen.

Der TV Möhlin verlor gegen den favorisierten BSV Stans. Archiv Michi Mahrer

Nach dem wichtigen Sieg letzte Woche gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs wollte der TV Möhlin gegen den favorisierten BSV Stans dieses Wochenende nachlegen. In guter Form präsentieren sich aktuell die beiden Torhüter im Dienste des Fricktaler Vereins. Und auch diesen Samstag starteten sie gut in die Partie.

Der TV Möhlin ging in der vierten Spielminute mit 1:2 in Führung und soviel vorweggenommen, es war die letzte Führung Möhlins in diesem Spiel. Die Stanser übernahmen das Spieldiktat und zeigten sich in bester Torlaune. Die erste Viertelstunde konnte der TV Möhlin gut mithalten. Doch nach dem 9:11-Anschlusstreffer in der 18. Spielminute passte im Zusammenspiel nicht mehr viel zusammen.

Viele Fehlschüsse und ein fehleranfälliger Spielaufbau

Im Angriff summierten sich viele Fehlschüsse und ein fehleranfälliger Spielaufbau führte zu mageren zwei Toren bis zur Halbzeitpause. Die Hausherren aus Nidwalden erzielten deren neun. Bereits zur Pause war die Hypothek riesig. Mit dieser Leistung und dem deutlichen Halbzeitverdikt von 20:11 war nichts zu holen.

Im zweiten Durchgang war eine Steigerung sichtbar

Im zweiten Durchgang war eine Steigerung der Fricktaler sichtbar, resultatmässig konnte der TV Möhlin mit dem BSV Stans mithalten. Doch die fehleranfällige erste Halbzeit wog dann doch zu schwer. Mit einer deutlichen 35:25-Niederlage musste der TV Möhlin die Heimreise ins Fricktal antreten.

Doch auch mit der Niederlage des TV Möhlin konnte sich der Verein immerhin über den definitiven Klassenerhalt des NLB-Teams freuen. Aufgrund der ausstehenden Direktbegegnung der beiden Verfolger aus Steffisburg und Solothurn am kommenden Samstag ist für eine der beiden Mannschaften kein Vorbeikommen am TV Möhlin. Einer der beiden wird den Gang in die erste Liga antreten müssen.