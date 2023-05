Der Sommer kehrt ein 15'000 Marktbesuchende und 700 Kilo Glace: Bilderbuchwetter liess zu Pfingsten vielerorts die Kasse klingeln Seit 2018 findet der Frühlingsmarkt in Frick am arbeitsfreien Tag nach Pfingsten statt. Das zahlte sich auch dieses Jahr wieder aus. Doch nicht nur die Marktfahrenden profitieren von der frühsommerlichen Witterung übers verlängerte Wochenende. Auch die Gelaterias, Badis und Pontoniervereine ziehen eine positive Bilanz.

Rund 15'000 Besucherinnen und Besucher flanierten am Montag durch den Fricker Pfingstmarkt. Bild: Paul Gürtler

Es war Bilderbuchwetter über das verlängerte Wochenende. Und so sorgte denn die Frühlingssonne unter stahlblauem Himmel über Pfingsten bei den Saisongeschäften und Veranstaltungen unter freiem Himmel für regen Zulauf. Allen voran der Pfingstmarkt von Montag mit knapp 170 Ständen im Fricker Dorfzentrum.

Marktchef Fabian Friedli schätzt, dass etwa 15'000 Besuchende über das Marktgelände flaniert sind – ein Top-Wert. «Am Vormittag waren so viele Menschen auf dem Markt wie noch nie», sagt Friedli. So manch eine Familie habe den freien Tag genutzt, um sich über die Mittagszeit an den unzähligen Foodständen zu verköstigen.

Passend zum Wetter herrschte den ganzen Markttag über eine friedliche und ausgelassen Stimmung. Vom regen Zulauf profitieren auch die Marktfahrerenden. Ein Zeichen dafür seien nicht nur die zuweilen mit Marktwaren bepackten Kinderbuggys gewesen. «Es gab auch zwei Stimmen, die mir sagten, dass sie in Frick noch nie so viel Umsatz gemacht hätten wie an diesem Pfingstmarkt», so Friedli.

Das umsatzstärkste Wochenende des Jahres

Das frühsommerliche Wetter liess auch im «Chelati» von Federico Hochreuter die Kasse klingeln. Insgesamt 700 Kilogramm Glace verkaufte er in seiner Gelateria in Gipf-Oberfrick. «Viele Kundinnen und Kunden wollten die neuen Sorten ‹Mojito alkoholfrei› und ‹Bananasplit› probieren», so Hochreuter.

Zusammengenommen mit dem Geschäft des Kiosks in der Laufenburger Badi, den Hochreuter seit diesem Sommer betreibt, sei es das umsatzstärkste Wochenende des Jahres gewesen. Neben den Badigästen, die sich Glace, Pommes oder Burger schmecken liessen, machte auch so manche Gruppe, die den Rhein zu Pfingstmontag entlangwanderte, in der Badi einen Zwischenstopp, um sich am Kiosk zu stärken.

Nicht nur die Badi in Laufenburg freute am verlängerten Wochenende über eine Serie an guten Besucherzahlen. Auch verzeichnete etwa das Freibad Vitamare in Frick die Bestmarke seit Saisoneröffnung. «Während es am Samstag 410 Gäste waren, besuchten zu Pfingstsonntag 662 Gäste und am Pfingstmontag 846 Gäste das Freibad», sagt Betriebsleiter Simon Heimann.

So manche Ausflügler zog es auch aufs Wasser. Zu Pfingstmontag boten etwa die Pontoniere traditionsgemäss ihren Fährdienst via Motorboot an. Zwischen 100 und 150 Personen, so schätzt Materialverwalter Nico Jegge, nutzen das Angebot. Auch die Fähre des benachbarten Pontoniervereins aus Mumpf wurde an Pfingstsonntag rege genutzt. «Einige Familien verbanden die Überfahrt mit einem Ausmarsch auf die Mumpfer Fluh», sagt Präsident Stefan Weiersmüller.