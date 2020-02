Der Salm ist da – die Fasnacht ist eröffnet!

Petrus meinte es gut mit den Narren. Diese konnten am Donnerstag – am 3. Faisse – unter blauem Himmel im den Fricktaler Fasnachtshochburgen die fünfte Jahreszeit einläuten. So auch etwa in Laufenburg bei dem die Kanonenschüsse auf der Laufenbrücke die traditionelle Salmanlandung ankündigten.

Die Narronen der Narro-Alt-Fischerzunft brachten ihren «dicken Fang» auf Weidlingen auf badischer Seite an Land und trugen ihn auf den Marktplatz auf Schweizer Seite, wo die Fasnacht offiziell eröffnet wurde.