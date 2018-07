Das Projekt «Wohnen – Ateliers 2020» der Stiftung MBF in Stein hat einen neuen Stand erreicht. Am Freitag wurde der Rohbau der drei neuen Gebäude, deren Spatenstich vor gut einem Jahr stattgefunden hatte, Interessierten vorgestellt.

Für die Gebäude, die auf dem Grundstück zwischen Zürcherstrasse, Münchwilerstrasse und J. C. Hausstrasse entstanden sind, wurden 20 Millionen Franken budgetiert. In zwei der drei Häuser entstehen insgesamt 38 Wohnplätze für Menschen mit verschiedenen Behinderungsgraden, im anderen Gebäude werden 18 Atelierplätze eingerichtet. Atelierplätze sind keine geschützten Arbeitsplätze, sondern dienen der Beschäftigung.

Terminplanung auf Kurs

«Wir sind in der Terminplanung. Im Mai 2019 soll die Eröffnungsfeier stattfinden», sagt Stiftungratspräsidentin Ursula Brun Klemm. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Bewohner im Juni 2019 die Räumlichkeiten beziehen können.

Die Innenhöfe zwischen den Gebäuden werden bis dann auch fertiggestellt sein. «Im Oktober oder November 2018 beginnen dort die Umgebungsarbeiten», sagt René Berger, Mitglied des Stiftungsrats. Es soll eine Aufenthaltszone entstehen, wo auch Aktivitäten wie das Arbeiten an einem Hochbeet möglich seien.

Viele der zukünftigen Bewohner leben heute schon in der Stiftung MBF. «Im Juni 2019 beginnen die Sanierungsarbeiten in den zwei Wohnheimen, in denen die Wohngruppen Rot, Blau, Gelb und Grün untergebracht sind. Diese Bewohner werden daher in den Neubau ziehen», sagt Berger.

Wie schon in der derzeitigen Unterkunft werden die Bewohner auch im neuen Zuhause in Wohngruppen zusammenleben. Neu ist aber, dass es keine Doppelzimmer mehr geben wird, sondern jeder sein eigenes Zimmer erhält. Jeweils zwei Personen teilen sich eine Nasszelle. Zusätzlich entstehen im Neubau in allen Wohngruppen sogenannte Pflegebäder. Dort können körperlich eingeschränkte Bewohner gepflegt werden. Zur Ausstattung gehören Personenlifte und ähnliche Hilfsmittel.

Wohnheim in Laufenburg

René Berger kommt zudem auf einen anstehenden Ersatzbau zu sprechen. Es geht um die Unterbringung von zwölf Bewohnern, die zur Zeit in vier Reihenhäusern in Stein betreut werden. Da der Mietvertrag vom Eigentümer auf Ende 2019 gekündigt wurde, mussten die Verantwortlichen handeln.

«Wir stehen unter Zeitdruck», sagt Berger. Es ist geplant, in Laufenburg ein Wohnheim mit Platz für die zwölf Bewohner und einige zusätzliche Plätze zu schaffen. Man hoffe, bald eine Bewilligung zu erhalten. Im August soll der Bau beginnen.