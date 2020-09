Der Fiat Punto war bald zu klein: Wie dieser Mann mit Paketen für Schweizer Geld verdient

Industriegebiet Bad Säckingen. Am Tag der Grenzöffnung im Juni bildet sich vor einem schlichten Industriebau eine lange Schlange, immer wieder kommen Männer und Frauen mit ganzen Stapeln von Paketen heraus: Schweizer, die sich ihre Internetware an «My Paketshop» liefern liessen, um Gebühren zu sparen, die anfallen, wenn die Waren direkt in die Schweiz gebracht werden.

Ein paar Wochen später ist es ruhiger. Nur vereinzelt fährt ein Auto mit Schweizer Kennzeichen vor. Simon Kühn (33), Gründer und Geschäftsführer von «My Paketshop», kennt den einen oder anderen, der am Schalter wartet, persönlich, begrüsst ihn, wie in Coronazeiten üblich, mit Kopfnicken.

«Wie die Jungfrau zum Kind bin ich zu meinem Paketshop gekommen», erzählt der gebürtige Bad Säckinger bei einem Rundgang durch die Lagerhalle: Bis unter die Decke stapeln sich Pakete, grosse, kleine, dicke, dünne. «Hier ist wahrscheinlich ein Fahrrad drin», sagt Kühn und zeigt auf einen Karton mit beträchtlichen Ausmassen. Daneben stehen vier Autoreifen. Am eigenen Leib hat er erfahren, wie gross das Bedürfnis der Schweizer nach solchen Paketshops an der Grenze ist. Nur deshalb kam er auf die Idee, daraus ein Geschäft zu machen.

Aus Freundschaftsdienst wird Belastung

Und so geht die Geschichte: Als Simon Kühn noch in Basel Jura studierte und in Bad Säckingen wohnte, fragte ihn einer seiner Onkel, der in die Schweiz gezogen war, ob er nicht für ihn Internetbestellungen entgegennehmen könne. «Mein Onkel war es aus Deutschland gewohnt, im Internet zu bestellen, doch viele Internetshops liefern nicht in die Schweiz», erzählt er.