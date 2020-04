Dem Kanton fehlt das Wasser: «An einen so trockenen April kann ich mich nicht erinnern»

Andy Steinacher ist ein Optimist. Der Landwirt und Präsident des Verbands Aargauer Obstproduzenten kämpft derzeit wie viele Landwirte in der Region gegen die Trockenheit. «An einen so trockenen April kann ich mich nicht erinnern», sagt Steinacher. «Ich habe noch nie so viel Wasser gebraucht wie bisher in diesem Jahr.» Bewässert werden bei ihm vor allem die Obstanlagen. Unter anderem Kirschen, Zwetschgen und Aprikosen wachsen auf Steinachers Hof in Schupfart im Fricktal. Bis Ende März nutzte er hier die Bewässerungsanlage noch für den Frostschutz. Seit rund zwei Wochen nun muss Steinacher gegen die Trockenheit wässern.

Gut 500 Kubikmeter – also rund 500'000 Liter – Wasser hat er so bisher insgesamt verbraucht. Bei einem lokalen Wasserpreis von 1.30 Franken bedeutet das Ausgaben in der Höhe von einigen hundert Franken. «Kein Problem», sagt Optimist Steinacher. «Unter Landwirten gibt es ein Sprichwort, wonach Wasser der beste Dünger sei. Deshalb bezahle ich dafür gern.»