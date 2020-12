Das Warten auf den Zug geht weiter: Regierungsrat lehnt Postulat zur Reaktivierung der Rheintallinie ab

Politiker aus dem Fricktal und dem ­Zurzibiet weibeln seit Monaten auf kantonaler und nationaler Ebene für die Idee, die in den 1990er-Jahren stillgelegte Rheintal-Bahnlinie wieder in Betrieb zu nehmen. Im Fricktal würde der Interregio, der zwischen Basel und Winterthur verkehren soll, in Laufenburg und Stein halten.