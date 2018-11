Der zweitgrösste Posten in der Investitionsplanung, 2,5 Millionen Franken für den neuen Rheinsteg, dürfte im kommenden Jahr gar noch nicht gebraucht werden, nachdem die zwei eingereichten Angebote deutlich höher liegen als erwartet. Bei der Erstellung des Budgets habe man dies noch nicht gewusst, sagte Jucker. «Diese Tranche ist ‹on hold›.» Er gehe derzeit nicht davon aus, dass 2019 der Spatenstich stattfinde.

Weniger Steuerertrag budgetiert

Auf der Einnahmenseite sieht das Budget fürs kommende Jahr «einen Trendbruch» vor, wie es Jucker ausdrückte. Der Stadtrat hat mit 45,7 Millionen Franken einen Steuerertrag budgetiert, der 1,3 Millionen unter dem Budget für das laufende Jahr liegt. Die Einwohnerzahl Rheinfeldens sei bereits im vergangenen Jahr nicht gestiegen und auch für das laufende Jahr deuteten die Zahlen auf ein Nullwachstum hin. Zusammen mit der Steuersenkung auf das laufende Jahr hin führe dies zu einem leichten Ertragsrückgang. «Es handelt sich dabei aber um Jammern auf hohem Niveau», so Jucker, der damit rechnet, dass es sich nur «um eine kurzfristige Delle handelt». Schliesslich seien mit den Überbauungen Densa-Areal und Salmenpark 2 neue Wohnungen geplant.

Neues Friedhofsreglement

Weiter unterbreitet der Stadtrat dem Souverän ein neues Friedhofsreglement zur Abstimmung. «Wir haben eine einmalige und würdevolle Anlage», so Stadtrat Hans Gloor. Daran solle auch nichts geändert werden. In den marginalen Änderungen gehe es darum, sich an den Wandel der Bedürfnisse anzupassen. So sollen neu etwa ein Haingrab und ein Frühgeborenengrab angeboten werden. Bestattungsmöglichkeiten für Angehörige von anderen Glaubensrichtungen sind dagegen nicht geplant. «Dies war in Rheinfelden noch nie ein Bedürfnis», so Gloor.