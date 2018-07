Er traut sich. Hannes Burger, langjähriger Stadtrat, seit zehn Jahren Präsident des Museumsvereins Laufenburg, nimmt auf einem der altehrwürdigen Stühle am kleinen, ovalen Tisch in der Sophie-Rüscher-Stube im Museum Schiff Platz, nimmt also genau dort Platz, wo sonst der Zivilstandsbeamte sitzt und heiratswillige Paare traut. Er lacht, spitzbübisch.

Das-Trau-dich-Bild passt zur Liaison zwischen Burger und dem Museum, denn Letzteres ist in den letzten Jahren zu seinem «grossen Hobby» avanciert, erzählt er, der früher selber viel gemalt hat, oder eben: zu seiner Angetrauten. Wobei: Burger müsste, wenn man es genau nimmt, auf zwei Stühlen in der Stube gleichzeitig Platz nehmen; auf jenem des Bräutigams und jenem des Trauzeremoniars, denn diese Funktion verkörpert er ja quasi als Präsident.

Burger blickt sich im kleinen Zimmer im ersten Stock des Museums um, schmunzelt. «Die Vereinbarung mit dem Zivilstandsamt, dass wir dieses Zimmer für Trauungen zur Verfügung stellen, ist ein Renner», sagt er dann. «Für dieses Jahr sind bereits zehn Trauungen reserviert.»

Burger steht auf, geht in den nächsten Raum. Er erzählt, leidenschaftlich, berichtet von dem, was war, von dem, was ist – und vor allem von dem, was sein soll. Nämlich von einem Museum, das wie heute eine regionale Ausstrahlung hat – seine Schätze aber auf deutlich mehr Fläche präsentieren kann. Das Dachgeschoss soll als Ausstellungsfläche ausgebaut, der Anbau im Erdgeschoss abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Ein Lift soll dafür sorgen, dass auch Menschen mit einer Gehbehinderung in alle Stockwerke gelangen können. Die Gebäudetechnik muss erneuert werden, das Dach ebenso – die Dachhaut hat bereits undichte Stellen. «Nach bald 40 Jahren ist es Zeit, das Museum zu sanieren», sagt Burger.

Beitrag von Swisslos-Fonds

Es ist Zeit. Für eine neue Museumszeit. Dass dies – gerade in einem denkmalgeschützten Gebäude – nicht ganz billig ist, versteht sich fast von selbst. Auf 3,2 Millionen Franken ist der Um- und Ausbau veranschlagt. Das Erweiterungsprojekt soll an der nächsten Gemeindeversammlung zur Sprache kommen, ein Beitrag aus dem Swisslos-Fonds ist ebenfalls zu erwarten.

Die Investitionen lohnen sich, ist Burger überzeugt. Denn es sind Investitionen in das Gestern, in die eigene Geschichte, in das Wissen, was in nächster Umgebung geschah. Der grosse Wunsch von Burger ist es denn auch, dass das Museum noch vermehrt von Schulen besucht wird. «Es ist Unterricht direkt am Objekt», wirbt Burger. Und es ist das Lebendighalten von Erinnerungen, das Wachhalten der eigenen Vergangenheit. Es ist ein Eintauchen in das Gestern, damit es im Heute für das Morgen erhalten bleibt. Burger schüttelt den Kopf. «Es gibt mir zu denken, dass heute viele Schüler aus der Region nicht einmal mehr wissen, dass es in Laufenburg bis vor gut 100 Jahren einen Laufen gab.»

Dieses Wissen will das Museum künftig noch zeitgerechter präsentieren. Einige Bildschirme hat es heute bereits – weitere sollen dazukommen. «Uns schwebt ein Medienraum vor, in dem die Besucher alle Infos abrufen können», sagt Burger. Beispielsweise die mehreren tausend Fotos, die das Museum aus den Archiven des Kraftwerks sowie der Fotografen Alfred Leoni und Hansjörg Brugger, besitzt. «Ob wir ein Audioguide-Angebot planen?», wiederholt er die Frage, schmunzelt. «Nein, das dann doch nicht.» Dafür soll den Schulklassen die Möglichkeit geboten werden, die Museumsräume für den Unterricht zu nutzen. Die Guides sind dann, wenn man so will, audiovisuell und live.

Keine Brockenstube

Der Schritt in die mediale Gegenwart sei für das Museum wichtig, ist Burger überzeugt. Ein Museum müsse mit der Zeit gehen, sonst drohe es zur Brockenstube zu verkommen. «Wir haben eine bedeutende historische Sammlung und diese muss adäquat präsentiert werden.» Burger selber bedeutet die Historie viel. Sein Ding, wie er sagt, seien besonders die Römer. «Eine absolut faszinierende Zeit.»

Diese Faszination weiterzugeben, ist das primäre Ziel von Burger und dem Museumsverein. 40 Jahre seien auch eine Verpflichtung für die Zukunft, ist der Vereinspräsident überzeugt. «Es geht darum, den Bestand zu pflegen und weiterzuführen.»

40 Jahre. Da habe es manche Highlights gegeben, blickt Burger zurück. Eigentlich jedes Jahr eines: die je neue Ausstellung. Eine ist Burger besonders gut in Erinnerung geblieben: Jene über Maria Theresia und Joseph II. 1984 wars und die kaiserliche Hoheit zog so viele Besucher an wie keine andere Ausstellung davor und danach. 7000 vertieften sich in die Geschichte der Habsburgdynastie; normalerweise kommen zwischen 2500 und 3000 Besucher.

Der Grund für den Grosserfolg ist schnell gefunden: Die Fricktaler gehörten bis 1803 zu Österreich respektive zu den Habsburgern – und bisweilen, wenn Aarau wieder einmal bockt, flammt das widerständige Gen in den Fricktalern erneut auf. Auch die aktuelle Ausstellung – der Hochrhein in historischen Landkarten – zeigt den Bedarf eines musealen Zeitzeugen. Die Ausstellung war ursprünglich als Zwischenausstellung geplant. Sie läuft aber derart erfolgreich, dass sie bis Ende Jahr verlängert wurde. «Es gibt Leute, die zwei- oder dreimal kommen», freut sich Burger.

Für Laufenburg sei das Museum wichtig, ist Burger überzeugt. «Es ist aber nicht nur ein Museum für Laufenburg, sondern für das ganze obere Fricktal.» Er sieht «sein» Museum auch nicht als Konkurrenz zum Fricktaler Museum in Rheinfelden, sondern als komplementäre Ergänzung. «Das Museum in Rheinfelden hat eine starke prähistorische Sammlung, wir sind bei den Römern stark.» Diese regionale Komponente, dieses räumliche (Selbst-)Verständnis «müssen wir noch verstärkt leben», so Burger.

So, wie es lange Zeit für die Laufenburger selbstverständlich war, dass der Laufenburger Exportschlager – der Salm – international gefragt war, en vogue war, wenn man so will, denn er wurde als «Salmon du Louffenbourg» den gehobenen Kreisen in Paris kredenzt.

Verein zählt 320 Mitglieder

Beibehalten will das Museum die Tradition, dass kein Eintritt erhoben wird und stattdessen ein Spendentopf beim Eingang nach einem Obolus lechzt. «So kommt manchmal fast mehr zusammen, als wenn wir Eintritt verlangen würden», sagt Burger. Finanziell unterstützt wird das Museum zudem vom Kanton, den beiden Laufenburg und aktuell von rund 320 Mitgliedern. Noch mehr dürften es sein, wünscht sich Burger, und nennt als Zielgrösse 400.

Ganz am Anfang, als das Museum von Alfred Kuratle, Erwin Rehmann und Sophie Rüscher initiiert wurde, zählte der Verein sogar einmal um die 500 Mitglieder. «Ich hätte nichts dagegen, wenn wir diese Zahl wieder erreichen würden», sagt Burger. Denn, und das ist gleichzeitig sein zweiter Wunsch, «ich möchte ein lebendiges Museum. Und dazu braucht es Leute, die das Historische sehen, schätzen und bewahren helfen». Es braucht Menschen, die sich trauen.