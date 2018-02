Am Schmutzigen Donnerstag um 5 Uhr morgens schlief Simon friedlich in seinem Bett in Kaisten. Der Fricktaler ist schliesslich kein Fasnächtler und hat im Gegensatz zu diesen an diesem Morgen lieber seine Ruhe.

Doch daraus wurde dieses Jahr nichts. Radio Argovia hat ihm ein jähes Erwachen beschert. Zusammen mit der Guggemusig Seifesüder aus Leibstadt hat sich Moderatorin und Fricktalerin Nicole Bühler in Simons Schlafzimmer geschlichen. Dort gaben die Seifesüder dann ihr Können mit Pauken und Trompeten zum Besten, während Nicole mit Konfetti nachhalf.

Und Simon? Der fühlte sich «schlecht», wie er, etwas hilflos auf der Bettkante sitzend, zur Radiomoderatorin sagte. (smo)