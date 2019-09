«Daten sind das Erdöl des 21. Jahrhunderts»: So brachte Regula Ruetz, Direktorin von Metrobasel, den heutigen Wert von Daten auf den Punkt. Aber: «Mit Rohdaten kann man wenig anfangen, man kann ja auch nicht einfach Rohöl tanken», so Ruetz. Wenngleich Daten die neue Währung sein sollen, gibt es doch einiges zu beachten, damit aus Big Data Smart Data wird.

Dazu gehört die Achtung von Persönlichkeitsrechten. Und die unterliegen je nach Kultur und Land unterschiedlichen Auffassungen. «In den USA zum Beispiel hat die Verwertung von Daten mehr Wert als der Datenschutz», berichtete Ruetz. In China stehe das Interesse des Staates vor Persönlichkeitsrechten, während es in Europa gerade umgekehrt ist.

Regula Ruetz: «Hier haben Persönlichkeitsrechte mehr Gewicht, der Schutz personenbezogener Daten gilt als Grundrecht.» Europa bietet also nicht den «absoluten Nährboden» für die Datenverwertung nach dem Vorbild USA. Was dazu führt, «dass wir uns in einem Spannungsfeld befinden», so Ruetz – dies vor allem in der Wirtschaft, für die Daten auch deshalb relevant sein können, um sich gegen die globale Konkurrenz durchsetzen zu können.

Überall auf der Welt gibt es digitale Fussspuren

Regula Ruetz, Stammgast am einmal im Jahr stattfindenden Wirtschaftsforum Fricktal, zeigte Chancen, Vorteile und Grenzen der Datennutzung im internationalen Vergleich auf. Trotz der Unterschiede besteht eine Verbindung: Egal, ob USA, China oder Europa – überall hinterlässt die Gesellschaft, also jeder Einzelne, digitale Fussspuren, sei es beim Shopping oder im Internet. Daten, so Ruetz, «werden auf der ganzen Welt gespeichert, archiviert und analysiert». Ihr Fazit: «Die Währung, mit der wir zahlen, sind unsere Daten. Das ist ein Tauschgeschäft.»

Ein Tauschgeschäft, das nicht ohne Risiko ist. Im Vortrag von Marc Ruef, IT-Spezialist im Bereich der Cybersicherheit, ging es darum, wie Daten gegen den kriminellen Missbrauch geschützt werden können. Seine Empfehlung: «Immer skeptisch sein und Cyber-Sicherheit ernst nehmen.»