Das Ziel war von Beginn weg hoch gesteckt: 250 000 bis 300 000 Euro wollten Holger Grosse und seine Partnerin Susanne Schuhmann auf der Crowdfunding-Plattform startnext.com sammeln, um das Fahrgastschiff «Löwe von Laufenburg» zu kaufen, umzubauen und danach in Laufenburg weiterzubetreiben. Zwar läuft das Projekt noch bis zum 31. Mai, doch der Halbzeitstand mit Zusagen von gerade einmal 1430 Euro lässt kaum Hoffnung zu, dass das Projekt noch erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Das sieht auch Holger Grosse so. Der Schiffskapitän vom Mittelrhein betont zwar: «Wir würden immer noch sehr gerne nach Laufenburg kommen und den ‹Löwen› übernehmen.» Doch er sagt auch: «Wir haben schon nach dem zweiten Tag nicht mehr damit gerechnet, dass es ein Erfolg wird.» Bei einem solchen Projekt müsse die Kampagne gleich von Beginn weg zünden und der Unterstützungsbeitrag in die Höhe schnellen. Nun würde nur noch ein Wunder helfen, so Grosse.