Corona-Pandemie Keinen Bock auf Ausgangssperre: Deutsche Jugendliche schleichen sich zum Chillen über die Grenze ins Fricktal Weil sie zuhause zwischen 22 und 5 Uhr nicht raus dürfen, weichen jetzt immer mehr deutsche Jugendliche aufs Fricktal aus, um sich mit Kollegen draussen zu treffen. Darüber berichtet jetzt Tele M1. Das Risiko erwischt zu werden, gehen sie bewusst ein.

Jugendliche gehören weder in der Schweiz noch in Deutschland zu den Impfberechtigten. Und dennoch wollen auch sie ein Stück Freiheit von den Corona-Einschränkungen geniessen. Auch wenn sie damit ein Risiko eingehen. Und das tun deutsche Jugendliche, die unter Missachtung der nächtlichen Ausgangssperre in Baden-Württemberg ab 22 Uhr (gilt ab Samstag, 24. April) sich auf der Fricktaler Seite mit Kollegen zum Chillen treffen. Darauf machte jetzt der Sender «Tele M1» in einem Beitrag aufmerksam:

«Es ist ein Risiko, aber das gehe ich gerne ein»: Das sagen deutsche Jugendliche Tele M1

Zur Ausgangssperre kommt ein Verweilverbot auf der deutschen Seite

Die Ausgangssperre auf der deutschen Seite ist das eine. Hinzu kommt, dass es in Deutschland wegen Corona ein Verweilverbot in der Öffentlichkeit gibt und sich Gruppen darin gar nicht aufhalten dürfen. Betroffen sind dem Fernsehbeitrag gemäss vor allem die nur dem Fuss- und Veloverkehr vorbehaltenen Grenzübergänge wie die Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen und die Altstadtbrücken zwischen den beiden Laufenburg und Rheinfelden.

Der Freiheitsdrang ist grösser als die Angst

«Darum gehen wir nachts, wenn die Ausgangssperre gilt, in die Schweiz rüber», sagt ein Jugendlicher in die Kamera. Doch sie müssen ja auch irgendwann nachts wieder zurück. Und sie verstossen damit gegen die Ausgangssperre – sofern sie vor 5 Uhr morgens zurückkehren. Doch auch das wird in dem TV-Beitrag deutlich: Der Freiheitsdrang ist grösser als die Angst davor, erwischt zu werden, eine Busse zu bezahlen oder womöglich in Quarantäne zu gehen.