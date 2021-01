Container-Lösung oder Massivbau: In Oeschgen entscheidet das Stimmvolk über die Zukunft der Schule

«Endlich geht jetzt was. Aber wie es im Detail läuft, ist alles andere als optimal.» Das sagt Marianne Bircher, eine von 245 Unterzeichnern einer 2020 auf petitio.ch, der Online-Plattform der Aargauer Zeitung, lancierten Petition. Die Forderung an den Gemeinderat Oeschgen: Macht vorwärts bei der Schulraumplanung. Bis spätestens Ende September 2020, so die Forderung, sollte an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über eine Lösung abgestimmt sein.

Jetzt ist es Januar 2021 geworden und anstatt bei einer Gmeind entscheidet der Souverän darüber an der Urne – coronabedingt auch ohne vorausgegangenen Infoanlass. Dennoch sind die früheren Petitionäre grundsätzlich froh darüber, dass die Oeschger es jetzt in der Hand haben. Inzwischen haben sie sich Teile davon als «Komitee Eltern aus Oeschgen» in Stellung gebracht, eine Website aufgeschaltet und Flyer im Dorf verteilt. Bircher gehört dazu.

Eltern-Komitee: Mit Containern flexibler

Zwei Varianten zwecks Erweiterung der Oeschger Schulräume stehen am kommenden Sonntag zur Abstimmung: der Containerbau als Variante A 2 und als Variante C die Aufstockung der Pausenhalle als Massivbau. So wie der Gemeinderat für die Aufstockung plädiert, weibelt das Eltern-Komitee für die Container. Die Vorteile: schnell errichtet und abgebaut, sollte es nötig, die Schulanlage insgesamt überdenken zu müssen. Bircher sagt: