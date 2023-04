Casa Cura Auf die angekündigte Arztpraxis warten Stein und das Fricktal seit Monaten – jetzt steht die Eröffnung an Die Mieterinnen und Mieter wohnen schon seit Oktober im Casa Cura. Seit Januar ist die ins Haus integrierte Physiotherapiepraxis in Betrieb. Eigentlich auch schon für Januar angekündigt, kommt die Eröffnung einer Haus- und Facharztpraxis nun am 1. Mai. Das Personal wird das Spital Rheinfelden stellen.

Der Einzug der Arztpraxis ins Casa Cura in Stein ist für 1. Mai geplant. An der Infotafel vor dem Haus ist das Praxis-Logo schon jetzt aufgebracht. Bild: Hans Christof Wagner

Das «Iavo»-Logo ist schon auf der Infotafel vor dem Steiner Casa Cura aufgebracht. Es steht für «Ihr Arzt vor Ort», eines der beiden Hausarztmodelle des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF).

Aber noch lässt die neue, vom GZF betriebene Hausarztpraxis im Casa Cura auf sich warten. Elektriker sind noch in den künftigen Praxisräumen zugange, ziehen Strippen, verlegen die letzten Kabel, bereiten die Installation der medizinischen Geräte vor. Und vor dem Casa Cura parkieren die Fahrzeuge der Bodenleger und Trockenbauer. Auch sie sind darin noch am Arbeiten.

Die Eröffnung der neuen Arztpraxis im Steiner Casa Cura geht aber in die Zielgerade: Am 1. Mai soll es so weit sein. Endlich: Denn ursprünglich hätte sie schon zum 1. Januar öffnen sollen. Dann war vom 1. April die Rede. Und jetzt hat es mit Mai nochmals einen Monat länger gedauert.

Jürgen Sommer ist einer der drei Therapeuten in der Physiotherapiepraxis in Stein, die von der Rheinfelder Salina Medizin AG betrieben wird. Bild: Hans Christof Wagner

«Aufgrund baulicher Verzögerungen war es nicht möglich, die Praxis früher zu beziehen», sagt GZF-Sprecherin Jennifer Küng. Und ergänzt: «Wir freuen uns, ab dem 1. Mai unsere Türen zu öffnen.»

Auch die Steiner Stiftung für Krankenpflege, Bauherr bei Casa Cura, freut sich auf den Eröffnungstag. Ist die mit Labor und Röntgen versehene Arztpraxis darin, neben der schon im Januar eröffneten Physiotherapiepraxis der Rheinfelder Salina Medizin AG, doch das Herzstück. Wird das Casa Cura doch erst damit seinem Anspruch als medizinischem Kompetenzzentrum gerecht, in Kombination mit altersgemischten Wohnen in den Obergeschossen der Liegenschaft.

Ärztliches Personal wird vom Spital Rheinfelden gestellt

Das in Stein tätige ärztliche Personal wird Küng zufolge vom Spital Rheinfelden gestellt. Den hausärztlichen Bereich wird Daniel Wiesli, Oberarzt und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, abdecken.

Die Spezialsprechstunden für Traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie wird vorerst Andreas Maurer, Chefarzt Orthopädie am GZF, übernehmen. Ab Sommer werden ihn darin die Fachärzte Mark M. Peric und Christian Sommer unterstützen.

Die drei Medizinischen Praxisassistentinnen machen das Team der Praxis komplett, die montags, dienstags, donnerstags und freitags ganztags und am Mittwochvormittag geöffnet haben wird.

Mit Stein sind es drei «Iavo»-Praxen im Fricktal

Das GZF betreibt mit Stein ab Mai fünf hausärztliche Praxen. Drei davon – Stein gehört dazu – firmieren unter der GZF-Marke «Iavo», was für ein hausärztliches Angebot kombiniert mit Fachsprechstunden steht. Weitere Iavo»-Praxen betreibt das GZF in Rheinfelden und Möhlin. Die GZF-Hausarztpraxen am Rheinfelder Bahnhof und in Gipf-Oberfrick sehen diese Kombination nicht vor.

Die Mietwohnungen im Casa Cura in Stein sind schon sämtlich bezogen. Bild: Hans Christof Wagner

Und auch wenn die Eröffnung der Praxis im Steiner Casa Cura erst im Mai erfolgt, können sich künftige Patientinnen und Patienten schon jetzt online registrieren. «Es sind bereits Voranmeldungen für Stein eingegangen, worüber wir uns sehr freuen», sagt Küng.

Derweil hat die Stiftung für Krankenpflege beim Casa Cura schon den zweiten Bauabschnitt im Blick, die Erweiterung des Projekts um nochmals vier bis sieben Wohnungen. Frühester Baustart ist 2024.