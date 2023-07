Bundesfeier Er lässt den Himmel glitzern: Martin Düblin zündet nach sechs Jahren Pause wieder ein 1.-August-Feuerwerk in Rheinfelden Eine Pyroshow zum Geburtstag der Schweiz hatte es in Rheinfelden zuletzt 2017 gegeben. Jetzt wird der nächtliche Himmel über dem Zähringerstädtchen erneut illuminiert, ausgeführt von Fireworks.ch, dem Unternehmen, dem die Örtlichkeit seit Jahrzehnten vertraut ist. Jetzt muss nur noch das Wetter am Bundesfeierabend stimmen.

Martin Düblin von der Firma «Fireworks.ch» zündet am 1. August in Rheinfelden wieder ein Feuerwerk. Bild: zvg

Am 1. August in Rheinfelden wieder Feuerwerk abzubrennen – für Martin Düblin aus dem basellandschaftlichen Oberwil und seiner Firma Fireworks.ch ist es wie eine Art Heimkommen. Und das hat auch seinen Grund: Denn nach sechs Jahren Pause darf er oder einer seiner Mitarbeitenden den Himmel über dem Zähringerstädtchen am Nationalfeiertag wieder einmal illuminieren.

2017 hatte Fireworks.ch das zuletzt übernommen. Dann gab es eine lange Pause, die diverse Gründe hatte: die Feinstaubdebatte, die Pandemie, die Trockenheit. Aber jetzt sagt Düblin: «Wir sind zurück, und es ist ein Wiedersehen mit viel Freude.»

Sei doch Rheinfelden nicht der – da muss er diplomatisch sein –, aber einer der schönsten Orte für Feuerwerk, mit der malerischen Altstadtkulisse und vor allem mit dem Rhein, in dessen Wasser sich die Effekte spiegeln und brechen.

Wie immer wird das Feuerwerk auf dem Inseli abgebrannt. Für Düblin ist es der ideale Standort, «irrsinnig schön gelegen» und auch ideal, weil so das Spektakel auch gut von der deutschen Rheinseite aus zu beobachten ist. So hofft der versierte Pyrotechniker auf beiden Flussufern auf viele «Ahs» und «Ohs» der Zuschauenden.

Mit dem Rhein, in dessen Wasser sich die Effekte spiegeln und brechen, arbeitet Düblin gerne. Bild: zvg

Das erste Mal zündete Düblin das Feuerwerk 1999

Und das Inseli als Feuerwerksstandort hat er ja selbst vorgeschlagen. Denn Düblin zündet das 1.-August-Feuerwerk in Rheinfelden beileibe nicht zum ersten Mal. Das erste Mal war 1999. Und seitdem blieb die Stadt ihm treu, buchte ihn immer wieder. «Wenn es funktioniert, warum sollte man dann den Anbieter wechseln», sagt er. Und eben: Fand die Show das erste Mal unter Düblins Regie noch am Rheinufer statt, war es ab 2000 das Inseli.

Ob er selbst dort am Steuerpult stehen wird oder einer seiner Leute, ist noch offen. Denn Fireworks.ch hat am 1. August 2023 viel zu tun, muss um den Nationalfeiertag herum sechs Feuerwerke zünden – im Aargau, in Basel, im Baselbiet, Graubünden und im Kanton Bern.

Denn von der Witterung her passt es: Nirgends ist die Trockenheit so gross wie noch 2022 als vielerorts Feuerverbote galten. Auch Rheinfelden, erzählt Düblin, hätte vergangenes Jahr schon wieder gerne ein Feuerwerk abgebrannt, verzichtete aber und veranstaltete stattdessen eine Lasershow.

Auch zum Jahreswechsel 2022/23 wollten die beiden in Rheinfelden kein offizielles Feuerwerk zünden, vor allem aus Rücksicht auf die kriegstraumatisierten ukrainischen Geflüchteten dort. Jetzt findet es zum 1. August wieder statt, auch mit der Hoffnung verbunden, dass so vermehrt auf privates Feuerwerk verzichtet wird.

Martin Düblin, der Baselbieter Pyrotechniker, kennt sich mit dem Feuerwerk in Rheinfelden gut aus. Bild: Nadine Böni

Zehnminütige Show mit Mix aus Rock und Pop

Düblin kann eine rund zehnminütige Show versprechen, ausschliesslich mit Hochfeuerwerk und arrangiert mit einem Mix aus Rock- und Popmusik. Zehn Minuten sind für ihn eine gute Länge: «So bleiben die Leute dran und geniessen es», weiss er.

Welche Effekte tatsächlich aufgeboten werden, sei auch wetterabhängig. Da studiert er die Prognosen derzeit genau. Hoffend, dass der Wackel-Sommer 2023 am Bundesfeierabend nicht noch Überraschungen für ihn bereithält.