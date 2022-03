Bühlers Blick Nichts aus der Geschichte gelernt Es lässt niemanden kalt, was zurzeit in der Ukraine abläuft. Das unbeschreibliche Elend, welches die Leute im Kreml in diesem Land anrichten, rüttelt uns auf. Die Ukraine befindet sich nur etwa 1100 km Luftlinie von der Schweiz entfernt. Hansueli Bühler Drucken Teilen

Seit dem Mauerfall 1989 war unser Tun und Lassen auf allen Ebenen bis vor wenigen Wochen von der Unvorstellbarkeit eines Krieges in Europa geprägt. Heute wissen wir, dass dies eine Fehleinschätzung war. Wir haben nichts aus der Geschichte gelernt. Wie schon 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei scheuen die Machthaber in Moskau vor nichts zurück, wenn es darum geht, ihr Imperium zu verteidigen oder auszubauen.

Als Drittklässler habe ich 1956 nicht allzu viel vom Einmarsch der sowjetischen Truppen in Ungarn mitbekommen. Von den Auswirkungen für unseren Schulalltag hingegen schon. Ich werde den Tag nicht vergessen, als der Rektor zwei Buben in die Schule brachte. Wir wurden gebeten, sie Peter und Paul zu nennen und sie gut in unsere Klasse aufzunehmen. Ihre Familien waren vor der Verfolgung durch die Russen aus Ungarn geflüchtet. Die beiden Burschen verstanden unsere Sprache nicht und unsere Lehrerin ebenso wenig Ungarisch oder Russisch. Ich erinnere mich noch gut, wie uns Fräulein Wunderlin mit den neuen Klassenkameraden auf spielerische Weise vertraut machte und ihnen während und nach dem Unterricht in voller Hingabe die deutsche Sprache in kleinen Schritten beibrachte.

Ich musste schmunzeln, als ich letzte Woche in dieser Zeitung las, dass die oberste Aargauer Lehrerin vom Kanton Unterstützung für die Schulung der zu erwartenden Flüchtlingskinder aus der Ukraine forderte. Ich weiss nicht, ob Fräulein Wunderlin damals eine solche erhalten hat. Ich bezweifle es. Sicher ist jedoch, dass sie während des Unterrichts und in unzähligen Überstunden die Basis geschaffen hat, dass Peter und Paul später die Bezirksschule besuchen konnten.

1968 absolvierte ich den zu jener Zeit für Banklehrlinge noch üblichen Welschlandaufenthalt in Montreux, als russische Panzer Richtung tschechoslowakische Hauptstadt rollten und die Truppen des Warschauer Paktes den Prager Frühling vorzeitig beendeten. Von den Bildern in den Zeitungen aufgewühlt, beteiligten wir uns an den abendlichen Demonstrationen und skandierten die Namen der Galionsfiguren des Prager Frühlings: «Dubcek, Svoboda.»

Jetzt tobt in Europa wieder Krieg. Wir reiben uns verwundert die Augen. Was wir nach dem Mauerfall für nicht mehr möglich hielten, ist Tatsache geworden. Keine zwei Flugstunden von hier herrscht Krieg. Russland greift die Ukraine an. Spitäler, Schulen, Energie- und Wasserversorgungen werden bombardiert. Zivilisten sterben und Kinder verdursten. Wir müssen alles unternehmen, was in unseren Händen liegt, um des Kremlchefs Grossmachtsgelüste zu stoppen.

Ungeachtet von wirtschaftlichen und finanziellen Nach­teilen.