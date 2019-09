Aus Ruszkowskis Klasse haben bereits viele mit einem Brief begonnen, abgeschickt hat ihn erst Jelena (15): «Ich habe einfach geschrieben, was mir durch den Kopf ging. Von den anstehenden Prüfungen, von meiner Leidenschaft fürs Reiten.» Den anderen standen bisher vor allem ihre vielen Gedanken im Weg. Denn wie soll ein Brief an einen Menschen im Todestrakt aussehen, der weder aufdringlich, noch langweilig ist?

Auberts Antwort ist simpel: «Jeder Brief ist spannend. Er bringt Farbe und Leben in deren Welt.» Denn die Gefangenen leben in völliger Isolation, ohne Internet, meist ohne Fernseher, umgeben von schmutzigen, grauweissen Betonwänden, gekleidet in unifarbene Gefängnisgewänder, ohne Beschäftigung, Austauschmöglichkeit und Reize in ihren sechs Quadratmeter grossen Zellen.

Verschiedene Seiten der Häftlinge kennenlernen

Der Briefkontakt ist auf je drei Briefe limitiert, es werden weder verstörende, noch anzügliche Inhalte toleriert und die Kontakte erfolgen anonym. Aubert nimmt die Briefe selbst in Empfang, überfliegt sie und leitet sie an die Empfänger weiter. «Bei diesem Projekt sind die Gefangenen am Geben, indem sie den Jugendlichen ihre Fragen beantworten», so Aubert.

Die Gespräche drehen sich um Fussball, Autos, Hausaufgaben oder den Gefängnisalltag. Schuld, Reue oder der Hinrichtungstermin werden in der Regel aussen vorgelassen. Dies seien Themen für langjährige Brieffreundschaften, die ab 18 Jahren über den Verein lifespark aufgenommen werden können, sagt Aubert.

Obwohl der Austausch nur kurz ist, lernen die Jugendlichen, dass auch Menschen im Todestrakt verschiedene Seiten haben. Sie können humorvoll oder nachdenklich sein, sie halten spannende Geschichten bereit, erzählen, wie sie die Zeit im Gefängnis erleben, welchen Hobbies sie früher nachgingen, oder woran sie Freude finden.