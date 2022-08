Breitensportevent Nach sieben Jahren Pause: In Rheinfelden soll 2023 der Stadtlauf wiederbelebt werden 2016 fand der letzte Stadtlauf in Rheinfelden statt. Dieter Frei und Claus Pfisterer wollen das Sportereignis reaktivieren. Die Stadtverwaltung steht der Idee positiv gegenüber, die beiden haben aber noch einige Aufgaben zu bewältigen.

In Rheinfelden wollen Claus Pfisterer (links) und Dieter Frei wieder einen Stadtlauf ins Leben rufen. Horatio Gollin

Die Idee zu einem Rheinfelder Stadtlauf war Dieter Frei schon im Jahr 2020 beim Joggen gekommen. Bei der sportlichen Betätigung sah er viele andere, die sich auch dem Laufsport hingaben. Während der Corona-Lockdowns gab es auch kaum andere Möglichkeiten, die Freizeit sinnvoll zu nutzen, meint Frei, der sich entschloss, für die Teilnahme an einem Lauf zu trainieren.

2021 war es so weit und er machte bei zwei Läufen mit. Das ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn man so einen Lauf bestreitet. Das sind Glücksgefühle, wenn man ins Ziel kommt, erzählt Frei. Hieraus resultierte die Idee, auch in Rheinfelden mit seiner schönen Altstadtkulisse wieder einen Stadtlauf zu organisieren. Bis 2016 hatte es noch den Stadtlauf des Radfahrer-Bundes Fricktal gegeben, führt Frei an.

Das Datum für den Event steht bereits

Am 23. April 2023 soll wieder ein Rheinfelder Stadtlauf stattfinden. «Es soll ein attraktiver Stadtlauf sein», verweist Frei auf die angepeilte Streckenlänge von fünf Kilometern. Er hat Kontakt aufgenommen mit der Organisation Swiss Running, die ihm bestätigt, dass diese Distanz bei vielen Läufern beliebt ist. «Das ist für den Breitensport machbar», meint Frei und schiebt nach:

«Es soll ein Volkslauf sein, wo man Spass hat.»

Die genaue Strecke steht noch nicht fest, der Stadtlauf soll aber nicht nur durch die Altstadt führen, sondern auch den angrenzenden Stadtpark und den Rheinuferweg einbeziehen, sodass die Läufer zweimal eine 2,5 Kilometer lange Schlaufe machen. Der Start soll im Städtli und das Ziel beim Rathaus liegen. «Es ist ungewiss, wie viele Leute kommen werden», meint Frei, der aber auf mindestens 200 Teilnehmende hofft. «Wir wollen etwas machen, das den Leuten Freude bringt.»

Stadtverwaltung ist positiv eingestellt

In Claus Pfisterer hat er einen Mitstreiter gefunden, der ihn schon seit dem Frühjahr bei den Planungen für den Stadtlauf unterstützt. Frei ist zwar seit Januar 2022 Präsident der Sportkommission, aber erklärt, dass der Stadtlauf nichts mit dem Amt zu tun hat, sondern er wie auch Pfisterer das als Privatpersonen organisieren.

Einen weiteren Unterstützer konnten die beiden in Roland Gröflin finden, der im Jahr 2020 2000 Kilometer zurücklegte, als er die Schweiz umrundete, und der über gute Kontakte zu Laufklubs verfügt.

Grundsätzlich ist geplant, dass beim Stadtlauf Kinder, Jugendliche und Erwachsene starten können, die genaue Kategorisierung von Gruppen steht aber noch nicht fest. Dass die Stadtverwaltung der Idee positiv gegenübersteht, konnte Frei schon abklären. Details wie die Streckengestaltung wegen der Anliegen der Anwohnenden, der Gastronomie oder Blaulichtorganisationen müssen aber noch geklärt werden.

Im September wird das OK zusammengestellt

Der Gastronomie soll auch gar keine Konkurrenz gemacht werden, sondern diese durch den Stadtlauf profitieren, sagt Frei, der zuversichtlich ist, dass diese Fragen in den kommenden Monaten geklärt werden.

Als nächster Schritt soll im September ein Organisationskomitee gegründet werden, dem Frei voraussichtlich als Präsident vorstehen und auch Pfisterer angehören wird. Pfisterer meint, dass das OK breit aufgestellt sein soll, nicht nur mit Sportlern, sondern dass Menschen aus verschiedenen Gremien und Branchen ihre Expertise einbringen. Als wichtiges Thema steht dann die Suche nach weiteren Helfern und Sponsoren an.

Pfisterer hofft darauf, dass der neue Stadtlauf das Potenzial hat, eine Traditionsveranstaltung zu werden, und auch Frei hofft, dass sich der Event in der Folge jährlich ausrichten lässt. «Wir haben noch viel zu tun. Es liegen intensive Monate vor uns», meint Frei.