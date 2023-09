Brauchtum Schlitten mit nur einer Kufe: Wie die «Einbeiner» in Zeiningen Kult-Status erlangten Der «Einbeiner» gehört in Zeiningen einfach dazu: Der Schlitten mit nur einer Kufe und einer kleinen Sitzfläche, Marke Eigenbau, war früher im Winter häufig im Dorf zu sehen. Dann drohte er in Vergessenheit zu geraten – bis der «Einbeiner-Plausch-Club» beschloss, das Brauchtum zu bewahren. Jetzt feiert der Verein Jubiläum.

Damals haben sie nicht schlecht gestaunt in Engelberg OW. Mit zwei Cars fuhren die Zeiningerinnen und Zeininger ins Skigebiet in der Zentralschweiz und sorgten auf den Pisten für Aufsehen. Der Grund: ihre ungewöhnlichen Gefährte – sogenannte Einbeiner. Das war vor über 40 Jahren. Am kommenden Wochenende feiert der «Einbeiner-Plausch-Club-Zeiningen», kurz EPCZ, sein Jubiläum mit einem Fest.

Früher Transportmittel, heute Traditions-Sportgerät

Der «Einbeiner» hat in Zeiningen eine lange Tradition. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts war der Schlitten, der aus einer einzigen Kufe und einem kleinen Sitzbrett besteht, im Dorf weit verbreitet. Neben dem spassigen Schlittenfahren nutzten ihn die Leute auch, um Erledigungen im Dorf zu tätigen. «Doch irgendwann ist der ‹Einbeiner› etwas in Vergessenheit geraten», sagt Georg Freiermuth, Präsident des EPCZ.

Je schneller die Fahrt, desto besser lässt sich die Balance auf der dünnen Kufe halten. Bild: zvg

Dem Verschwinden des Kultobjekts wollten Mitglieder der Feuerwehr entgegenhalten. Nach einer Schlussprobe anno 1981 haben sie auf einem viereckigen Karton, auf dem damals die Würste serviert wurden, die Mitglieder des Plausch-Clubs notiert. Zwischen Senf und Serviette quasi schob sich die Gründung eines Vereins.

Bei schlechten Bedingungen wird ein Ski montiert

Georg Freiermuth, selber fast seit Beginn Mitglied im Verein, weiss, dass jeder «Einbeiner» ein Einzelstück ist, das von den Mitgliedern oft selbst hergestellt wurde. «Die Schlitten sind sehr robust. Manche Mitglieder fahren sogar noch mit Modellen, die damals von den Gründungsmitgliedern hergestellt wurden», sagt er.

Die Füsse berühren nur beim Bremsen und Steuern den Boden. Bild: zvg

Damit der Plausch-Club weiterhin Plausch bereitet, weiche man hin und wieder von den Statuten ab. «Bei unserem jährlichen Wochenende in den Bergen gibt es immer ein Rennen», erzählt Freiermuth. Gemäss Statuten müsste dieses Rennen mit Eisenkufen gefahren werden. «Doch manchmal sind die Schneeverhältnisse einfach zu schlecht», sagt er.

Die Fahrerinnen und Fahrer hätten deswegen alle eine Vorrichtung an ihrem «Einbeiner», um einen Ski anzuschrauben. «Wir wollen schliesslich möglichst viel fahren und den Plausch haben», sagt Freiermuth.

Wenn der «Davoser Schlitten» chancenlos ist

Eine optimale «Einbeiner»-Piste, auf der dann auch die Eisenkufe zum Einsatz kommen würde, ist gemäss Freiermuth eine harte, abgefahrene Strasse. «Dort hat dann ein ‹Davoser Schlitten› in der Kurve keine Chance mehr», sagt er und lacht. Eine Fahrt auf dem «Einbeiner» braucht dabei auch ordentlich Kraft: Ausser zum Bremsen und Steuern bleiben die Füsse in der Luft.

Mit dem «Einbeiner» geht es rasant den Berg hinunter. Bild: zvg

Am kommenden Wochenende vom 9. und 10. September steigt nun die Jubiläumsfeier des Clubs, die eigentlich schon 2021 hätte stattfinden sollen und pandemiebedingt verschoben wurde. Das Fest findet in der Zeininger «Rampeschüre» statt, dem Beizli, das der «Einbeiner»-Club und die Männerriege für das Dorffest 2018 bauten.

Am Samstagabend ab 17 Uhr werden Essen und Trinken angeboten, ausserdem legt ein DJ auf. Am Sonntag wird von 9 bis 13 Uhr ein Bauernbrunch aufgetischt. Der Anlass ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht nötig.