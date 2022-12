Brauchtum Gähnende Leere statt fasnächtlicher Trubel: So sehr fehlt die Fasnacht Salmanlandung, Einzug von Frau Fasnacht, Tschätter- und Guggenmusik, Schnitzelbänke – der dritte Faisse hätte im Fricktal den Auftakt für das Fasnachtswochenende gebildet. Dieses Jahr aber ist alles anders, alles ruhiger, alles weniger bunt.

Exklusiv für Abonnenten

David Giess, Zunftmeister von Laufenburg, steht am dritten Faissen ganz allein auf der Laufenbrücke. Hans Christof Wagner

David Giess lenkt die Blicke auf sich. Ein Mann im Narrenkleid? Ist dieses Jahr jetzt doch Fasnacht? Nein. Giess hat das Narrenkleid nur für den Fototermin angezogen. Jetzt steht er auf der Laufenbrücke, da, wo am dritten Faissen immer der Salm von der deutschen auf die schweizerische Seite getragen wird. 2020 war dort noch alles voller Schaulustiger. 2021 – gähnende Leere. Ein kalter Wind pfeift über die Brücke, die Sonne scheint, der Schnee reflektiert das Licht. «Das Wetter wäre eigentlich ideal», sagt Giess. Kalt sei besser als warm. Denn das Narrenkleid der Laufenburger Narro-Altfischerzunft sei eher auf niedrige Temperaturen ausgelegt. Giess übermannt auf der Brücke die Wehmut. Er sagt:

«Es tut schon verdammt weh, dass dieses Jahr nichts läuft.»

Doppelt bitter für ihn: 2021 hätte er sein Début als Zunftmeister abgeben sollen – und das heisst präsent sein bis Aschermittwoch, Frontmann sein, immer vorneweg marschieren. Und jetzt die Absage an sämtliche närrische Events. «Ich bin im Juni 2020 gewählt worden», erzählt er. «Zu der Zeit war klar, dass die Fasnacht 2021 keine normale sein wird. Aber wir waren noch zuversichtlich, dass wir den einen oder anderen Anlass doch durchführen können.»

So sah es am dritten Faissen 2019 auf der Laufenbrücke aus – die Salmanlandung verfolgten damals viele Schaulustige mit.





Marc Fischer

Ausschlafen am dritte Faisse – ungewohnt

Noch 2020 hiess der dritte Faisse: Aufstehen um 4 Uhr, Tschättermusik um 5 Uhr, Proklamation um 11.11 Uhr, Salmanlandung am Nachmittag und abends Schnitzelbänke in den Beizen der Altstadt. 2021 konnte Giess am dritte Faisse ausschlafen. Er ist arbeiten gegangen. Früher war das undenkbar. Da hat er währen der Fasnacht Ferien genommen. Und was macht er jetzt mit der vielen Freizeit bis Aschermittwoch? «Plaketten verteilen, Gäste des ausgefallenen Hauptbotts Präsente schicken, Kontakte pflegen.»

Dass der zweifache Vater sein Narrenkleid auch privat zu Hause in Eiken überzieht, kann er sich nicht vorstellen. Aber: «Die Fasnacht findet statt, auch wenn alle Anlässe abgesagt sind.» Irgendetwas laufe in der Familie auf jeden Fall: «Ganz ohne kommt nicht in Frage.»

In der Rheinfelder Marktgasse gibt es 2021 kein fasnachtliches Treiben. Hans Christof Wagner / Aargauer Zeitung

Roger Wendelspiess, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden (FGR), hingegen sagt: «Mein Waggis der Rhy-Waggis 01 bleibt 2021 im Schrank.» Wendelspiess ist darin, seit er Präsident ist, auch immer bei der Fasnachtseröffnung am dritte «Schmutzige» aufgetreten. Seit 45 Jahren ist Wendelspiess aktiver Fasnächtler. Der 51-Jährige:

«1975, mit 6 Jahren, nahm ich zum ersten Mal am Umzug teil. Wir stellten damals als Motto einen Gag von Kurt Felix nach.»

Wendelspiess hat die Narretei in die Wiege gelegt bekommen. Der Vater war damals bei der noch immer existierenden Gugge Grüttgrabe Geischter aktiv. Seit vier Jahren FGR-Chef war der Tagesablauf von Roger Wendelspiess am dritte Schmutzige noch 2020 klar: Um 11.11 Uhr rüber zu den Kollegen nach Rheinfelden/Baden und danach in die Vorbereitungen für die Eröffnung, den Umzug, die Wagenvernissage und den Apéro auf dem Obertorplatz. Jetzt hängt Frau Fasnacht am Obertor und trägt ein Schild um den Hals: «Mit bliibe dehei» steht drauf.

Bei der Wagenvernissage und dem Einzug der Frau Fasnacht sah es 2020 in der Rheinfelder Marktgasse deutlich belebter aus. Martin Reinhart/Zvg / Fricktal

Wendelspiess erzählt, dass auch keine Anlässe im kleinen Kreis stattfinden werden: «Mit der Fünf-Personen-Regel ist das ja alles nur schwer machbar.» Ende Oktober 2020 hatte festgestanden, dass die Rheinfelder Fasnacht 2021 ausfällt. Obwohl: Mitte Januar hätte ein «Mümpfeli», ein Vorfasnachtsanlass, stattfinden sollen. Doch die Coronaauflagen waren der FGR dann doch zu aufwendig.

Endlich mal Zeit fürs Skifahren

Aber ein Gutes hat die Absage der Narretei für Wendelspiess dann doch: 2021 hat er endlich einmal Zeit zum Skifahren. Er sagt: «Das musste bisher an der Fasnacht immer zurückstehen.» Doch Wendelspiess sagt auch: «Trotzdem wäre mir die Fasnacht lieber.»