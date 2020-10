Brand in Kartonfabrik: 73 Feuerwehrkräfte waren zwei Stunden lang im Einsatz

Dicke Rauchschwaden zogen gestern Vormittag über dem Industriegebiet auf. Um 11.39 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Möhlin ein. Drei Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. In einem Gebäudetrakt der Smurfit Kappa Swisswell AG – einer Verpackungsfirma – brach gestern in einer Abführanlage für Karton Feuer aus. «Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt das Material in Brand gesetzt hat», sagt Richard Urich, Kommandant der Feuerwehr Möhlin.

Gemäss Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei, kam es bei dem Vorfall zu keinen Verletzten. «Vier Personen klagten über Atemwegsbeschwerden.» Die Sanität klärte vor Ort den weiteren Zustand der vier Personen ab – sie mussten nicht hospitalisiert werden.

Es bestand keine Gesundheitsgefahr

Evakuieren, so Urich, musste die Feuerwehr das Gebäude nicht. «Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr hatte die komplette Belegschaft das Gebäude verlassen.»

Hauptaufgabe der Feuerwehr bestand darin, dass Gebäude vom Rauch zu befreien. Hierzu kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, mit dem die Kräfte der Feuerwehr den Rauch nach draussen bliesen. Um etwa 14 Uhr war das Gebäude vom Rauch befreit. «Für Personen im Umfeld des Gebäudes bestand keine Gesundheitsgefahr», sagt Urich, der den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken schätzt.

Beendet wurde der Einsatz, an dem sich auch die Feuerwehr Rheinfelden und 73 Einsatzkräfte beteiligten, am späten Nachmittag. (dka)