Böztal «Wirkstadt» in vollem Lauf gestoppt: Beschwerde verzögert Bewilligungsverfahren für Oberstufe Nachdem die Verantwortlichen der Elfinger Privatschule Anfang Jahr ihr Gesuch für die Zulassung einer Oberstufe eingereicht hatten, wurde der Bewilligungsprozess auf Eis gelegt. Schuld daran ist eine Beschwerde beim kantonalen Bildungsdepartement.

Die vier Gründerinnen der Wirkstadt-Schule in Elfingen, kurz vor dem Start der Schule 2021: von links nach rechts: Corina Siegrist, Nicole Jehle, Stefanie Walder, Nicole Käser. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

In der Privatschule «Wirkstadt» in Elfingen im Böztal können Kinder den Kindergarten sowie die Primarschule bis zur 6. Klasse besuchen. Nun sollte auch eine Oberstufe dazukommen. Ende Januar wurde das Gesuch vonseiten der Wirkstadt beim Kanton eingereicht. Obschon der offizielle Anmeldeprozess noch nicht angelaufen war und ist, stünden im Sommer vier Schülerinnen und Schüler bereit, um an eine bestenfalls hauseigene Oberstufe zu wechseln.

Daraus dürfte jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt etwas werden, der Bewilligungsprozess des Departements Bildung, Kultur und Sport steht still. Dies erklärt Miriam Sturzenegger, Geschäftsführerin der Einrichtung, auf Anfrage. «Beim BKS ist eine Beschwerde (gegen die Wirkstadt selber, Anm. d. Red.) eingegangen. Solange sie nicht vom Tisch ist, ist das Bewilligungsverfahren für die Oberstufe blockiert.» Dieser Zwischenfall habe dem eigentlich gut laufenden Schulbetrieb doch einen gewissen Dämpfer verpasst. «Wir sind schon sehr betroffen», sagt Sturzenegger.

Nun auch Kita-Gesuch eingereicht

Neben dem nun sistierten Oberstufenprojekt hat der Verein Wirkstadt auch einen Antrag für die Zulassung einer Kindertagesstätte gestellt, der sich momentan in Prüfung befindet. Ein Informationsanlass bezüglich der Kita findet am 26. April 2023 in der Wirkstadt statt, interessierte Eltern sind gemäss Miriam Sturzenegger herzlich willkommen.

Sollte das Kita-Gesuch angenommen und zu einem späteren Zeitpunkt auch die Oberstufe bewilligt werden, wird die Schule im Verbund mit dem Verein «Betreuungsangebote Wirkstadt», nicht zu verwechseln mit dem «Förderverein Wirkstadt», also die gesamte obligatorische Schulzeit mit Extras abdecken.

BKS: Keine Auskunft

Im aktuellen Schuljahr umfasst die Schülerschaft 24 Kinder. Ob der durch Nicole Käser, Co-Gründerin und -Schulleiterin, prognostizierte Anstieg auf über 30 Schülerinnen und Schüler trotz des temporären Aufschubs des Oberstufenprojektes zustande kommt, wird sich zeigen. Vielleicht könnten die neuen Kita-Kinder diese Lücke füllen. Selbstverständlich bleibt auch noch fraglich, ob die Wirkstadt den Oberstufenbetrieb nach der erweiterten Prüfung nicht doch bereits im nächsten Schuljahr aufnehmen kann.

Das Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau äussert sich nicht zur Beschwerde. «Das Verfahren zur Bewilligung einer privat geführten Oberstufe ist hängig – zu laufenden Verfahren können keine Auskünfte erteilt werden», schreibt die Kommunikationsleiterin Simone Strub auf Anfrage.