Böztal Stimmvolk hat entschieden: Neugestaltung des Friedhofs in Hornussen muss warten Der Böztaler Souverän lehnt den Verpflichtungskredit für die Neugestaltung des Friedhofs Hornussen ab. Zurückgewiesen wurde ausserdem ein neues Parkierungsreglement. Angenommen wurde hingegen unter anderem das Budget 2023. Von 1858 Stimmberechtigten nahmen 137 an der Versammlung teil.

Der Friedhof in Hornussen soll neu gestaltet werden. Claudia Meier/Archiv AZ

Die Gemeinde Böztal investiert kräftig in ihre Infrastruktur. An der Einwohnergemeindeversammlung am Freitag in Hornussen wurden Verpflichtungskredite über 406'000 Franken für eine neue Steuerung der Wasserversorgung sowie über 620'000 Franken für die Sanierung der Bushaltestellen «Unterdorf» in Hornussen inklusive Ersatz der Wasserleitung in dem Bereich genehmigt.

Gutgeheissen wurde zudem ein Verpflichtungskredit für die Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Oberes Fricktal mit einem Anteil der Gemeinde Böztal von 309'748 Franken. Grünes Licht gab es für einen Projektierungskredit für die Einführung von Tempo 30 in den Ortsteilen Effingen und Elfingen in Höhe von 31'000 Franken. Schliesslich wurde auch das Budget 2023 mit dem gleichbleibenden Steuerfuss von 114 Prozent bewilligt.

Dauerparker auf öffentlichen Parkplätzen stehen im Fokus

Nach Rückweisungsanträgen abgelehnt wurden hingegen der Verpflichtungskredit für die Neugestaltung des Friedhofs in Hornussen und ein neues Parkierungsreglement. Letzteres hatte der Gemeinderat mit Blick auf die laut Gemeindeammann Robert Schmid «angespannte Parkplatzsituation in der Gemeinde Böztal» vorgeschlagen. Etliche Redner monierten den Vorschlag aber als unausgereift.

An der Einwohnergemeindeversammlung von Böztal in Hornussen gab es viel zu besprechen. Peter Schütz

Zwar beteuerte Schmid, dass das Reglement die Dauerparker auf öffentlichen Parkplätzen in Bözen, Effingen und Hornussen im Fokus habe. Die Lösung wäre aus einer gebührenpflichtigen Parkkarte bestanden. Die hätte zum Beispiel für Motorwagen bis 3,5 Tonnen mindestens 50 Franken pro Monat betragen. Aber: Aus den Reihen der Bürgerschaft kam der Antrag, die Angelegenheit zu überarbeiten. Es müsse eine Lösung her, «die praktikabel angewendet werden kann», hiess es. 68 Personen nahmen den Rückweisungsantrag an, weshalb der Gemeinderat das Geschäft zurücknahm.

Kritik am Vorschlag für Gemeinschafts- und Urnengrab

Gleich erging es dem Verpflichtungskredit über 280'000 Franken für die Neugestaltung des Hornusser Friedhofs. In dem Fall kam der Rückweisungsantrag von Lukas Knecht, Mitglied der Finanzkommission. «Der Zeitpunkt ist falsch», sagte er, «das geht uns entschieden zu weit». Gemeinderat Guy David fand zwar, «dass wir das verkraften können».

Gemeinderätin Esther Röthlin. Sandra Ardizzone

Doch die Bedenken seitens der Einwohner waren nicht nur wirtschaftlicher Art. Den von Gemeinderätin Esther Röthlin vorgestellten Gestaltungsplan bezeichnete ein Bürger als «furchtbar nüchtern». Ein anderer fand mit Blick auf das vorgesehene Gemeinschafts- und Urnengrab: «Es kommt mir mit der Eintönigkeit wie ein Soldatenfriedhof vor.» Den Rückweisungsantrag nahmen 98 Personen an.

Am Steuerfuss wird nicht geschraubt

Obwohl der Steuerfuss der Gemeinde Böztal weiterhin bei 114 Prozent liegen soll, gab das Budget 2023 zu reden. Demnach sollen die Nettoinvestitionen rund 3,3 Millionen Franken betragen. Diese können nur zu 19 Prozent oder 628'600 Franken aus eigenen Mitteln finanziert werden, was zu einer Finanzierungslücke von 2,7 Millionen Franken führt.

Trotzdem: «Wir stehen hinter dem Budget», sagte Dania Aebi, Präsidentin der Finanzkommission. Auf einen Rückweisungsantrag reagierte Guy David: «Wir haben extrem vorsichtig budgetiert.» Und:

«Wir müssen viele Projekte umsetzen, die wir von den Vorgängergemeinden übernommen haben.»

Seine Überzeugung: «Auf lange Sicht können wir den Steuerfuss halten.» Ammann Schmid bemerkte: «Wir sollten nicht ins Tränental abdriften.» Der Rückweisungsantrag wurde abgelehnt, dem Budget mit grosser Mehrheit zugestimmt. Am Ende der Versammlung wies Stephan Stuber auf die zwei Böztaler Solar-Infoanlässe am 2. und 16. Dezember im Gemeindesaal Bözen hin.