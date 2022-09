Böztal Mehr als ein Dutzend Überfälle im Aargau: Darum stehen Volg-Filialen bei Kriminellen hoch im Kurs Jüngst erbeutete ein Unbekannter Bargeld im Bözer Volg-Geschäft und flüchtete. Es ist nur einer von mehr als einem Dutzend Überfällen, die sich über die letzten drei Jahre im Kanton auf Volg-Filialen ereigneten. Die Kantonspolizei nennt die Gründe, warum die Volg-Läden immer wieder Ziel von Überfällen werden – und wie die Mitarbeitenden sich im Ernstfall verhalten sollten.

Am Mittwoch überfiel ein Mann den Volg in Bözen mit einem Schraubenzieher in der Hand. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Serie an Überfällen auf Volg-Filialen reisst nicht ab. Mehr als ein Dutzend ereigneten sich in den letzten drei Jahren im Aargau. Jüngst schlug ein Mann im Fricktal in Bözen zu. Dort bedrohte er die Volg-Verkäuferin mit einem Schraubenzieher und floh mit dem erbeuteten Geld. «Leider konnte die Täterschaft bis dato noch nicht ermittelt werden», sagt Kapo-Sprecherin Corinna Winkler. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss Winkler ist es kein Zufall, dass Volg-Geschäfte im Fokus von Kriminellen stehen. Sie bilanziert:

«Im Bereich der Verkaufsgeschäfte sind Volg-Filialen überdurchschnittlich betroffen.»

Volg-Sprecherin Tamara Scheibli sagt, dass es im Detailhandel leider immer wieder zu Überfällen käme. Doch die Aufklärungsrate sei bei Volg-Überfällen sehr hoch. Die Täter würden meist gefasst. Die Auswirkungen eines Überfalls seien auf die Mitarbeitenden unterschiedlich. Scheibli sagt:

«Mit Carelink haben wir einen erfahrenen Partner an der Seite, der die Mitarbeitenden im Bedarfsfall unterstützt und psychologische Betreuung leistet.»

Gründe, warum es häufig zu Überfällen auf Volg-Läden kommt, nennt Winkler vier. Erstens die frühen Öffnungszeiten sowie die späten Ladenschlusszeiten. Zweitens die Lage der Filialen in ländlichen Gegenden. Die geringe Anzahl an Verkaufspersonal drittens; sowie ein geringer Personenverkehr vor Ort viertens.

Vier Überfälle auf Filialen im Fricktal

Mit Blick auf das Fricktal ereigneten sich vier Überfälle auf Volg-Läden in den letzten zehn Jahren. Im Sommer 2012 nahm in der Hornusser Filiale ein damals 22-Jähriger zwei Schachteln Zigaretten und ging damit an die Kasse. Anstelle zu bezahlen, forderte der unbewaffnete Mann von der Angestellten Geld. Als diese sich weigerte, flüchtete der Täter, wurde aber nur wenig später festgenommen.

An einem Samstagabend im November 2015 zog ein Unbekannter im Volg-Geschäft an der Möhliner Bahnhofstrasse ein Messer und bedrohte damit einen Kassierer. Der Räuber verliess mit einigen tausend Franken das Geschäft mit dem Fahrrad. Er konnte nicht gefasst werden.

Verkäuferin schrie bewaffneten Täter in die Flucht

Im Volg in Ueken forderte im Herbst 2016 ein damals 40-jähriger Kosovare mit einer Feuerwaffe und einem Strumpf über dem Gesicht Geld von der Verkäuferin. Doch diese weigerte sich – und schrie den Täter kurzerhand in die Flucht. Am Tag darauf stellte sich der Räuber bei der Polizei.

Dies war von der Verkäuferin mutig, jedoch nicht empfehlenswert, da sie sich dem Risiko einer Auseinandersetzung mit unabsehbaren Folgen aussetzte, wie es bei der Kapo heisst. Winkler sagt:

«Die Kantonspolizei rät zu keiner Eigeninitiative und dazu, Ruhe zu bewahren. Befehle der Täterschaft sollen umgesetzt werden.»

Weiter rät sie, die Hände in die Höhe zu halten und zu zeigen, dass sich keine Gegenstände in diesen befinden. Wenn noch möglich, sollte sofort der Alarm ausgelöst werden, so Winkler weiter.

Überfälle, so Scheibli, würden bei Volg regelmässig intern thematisiert und die Mitarbeitenden in Kursen intern geschult, um sich im Notfall korrekt zu verhalten.