Böztal Dorfladen ist wieder geöffnet: Neue Betreiberin will mit dem «S'Poschti-Chörbli» Einkauf und Genuss verbinden Seit rund einem halben Jahr steht der Elfinger Dorfladen leer. Am Samstag öffnet der Laden mit Jacqueline Lerf als Betreiberin wieder. Rund 400 Produkte hat sie im Sortiment. Wichtig ist ihr das direkte Feedback der Kundinnen und Kunden. Die grösste Herausforderung: Den Laden und das dazugehörende Café als Alleinunterhalterin gleichzeitig zu betreiben.

Freut sich auf die Eröffnung: Jacqueline Lerf, Betreiberin des «S'Poschti-Chörbli» in Elfingen. Dennis Kalt

Die Freude ist Jacqueline Lerf, 54, anzusehen. Kein Wunder; kosteten sie doch die Vorbereitungsarbeiten, die hinter ihr liegen, viel Energie. Eine GmbH musste sie gründen, einen Hauptlieferanten suchen, eine Auswahl an Produkten für das Sortiment bestimmen.

Doch nun sind die Regale nahezu voll bestückt und der Elfinger Dorfladen öffnet am Samstag an der Dorfstrasse 22 mit Lerf als Betreiberin des «S'Poschti-Chörbli» nach rund sechs Monaten wieder. Lerf sagt:

«Eine intensive Zeit liegt hinter mir. Ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht.»

Lerf, die in Brugg wohnt und als Kundenberaterin bei der Migros-Klubschule in Baden tätig ist, bewarb sich als Betreiberin des Dorfladens auf eine Ausschreibung der Gemeinde hin, da die ehemalige Betreiberin des Ladens samt Café kurzfristig im Herbst 2021 kündigte. «Ich wollte ja schon immer mein eigenes Café», sagt Lerf und schiebt mit einem Grinsen nach: «Da habe ich gedacht: ‹Den Laden kannst du auch noch gleich dazunehmen›.»

Die Rückmeldung der Kunden ist ihr wichtig

Auch regionale Schokolade wird im Dorfladen zu finden sein. Dennis Kalt

Aber natürlich sei der Laden ebenso eine Herzensangelegenheit wie das dazugehörende Café. Wichtig sei ihr, dass sie mit ihrem Grundangebot an Nahrungs- und Genussmitteln sowie Haushaltswaren die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden gut abdecke. Dies sei zur Eröffnung des Ladens nicht ganz leicht, weil ihr die Rückmeldungen fehlten. So sagt sie denn auch:

«Ich würde es schätzen, wenn Kundinnen und Kunden auf mich zukommen und mir sagen, wenn sie ein bestimmtes Produkt vermissen.»

Ziel sei es, das Sortiment nach und nach auszubauen, respektive zu optimieren – Hauptlieferant ist Migrolino. Ein wichtiger Bestandteil des Sortiments sind für Lerf Produkte aus der Region. So finden sich etwa Milchprodukte vom Elfinger Ziegenhof oder Fleischwaren vom Chästhal Metzg aus Effingen; aber etwa auch Wein, Schokolade sowie Obst und Gemüse von regionalen Produzenten im Laden wieder.

Ein letzter Feinschliff für das Café

Geöffnet sein wird der Dorfladen zunächst am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Zu den gleichen Zeiten können Kundinnen und Kunden ab dem 26. März einen Kaffee mit etwas Süssem geniessen. Lerf sagt:

«Parallel im Laden und im Café zu sein – das wird für mich die grösste Herausforderung sein.»

Denn Lerf ist – vorerst – Alleinunterhalterin im «S'Poschti-Chörbli». Später, sofern Café und Laden gut laufen, könne sie sich auch vorstellen, stundenweise Personal einzustellen und etwa auch die Öffnungszeiten auszuweiten oder «auch mal ein Apéro mit einem guten Glas Wein» zu veranstalten.

Für das Café stehen in den nächsten Tagen noch einige Vorbereitungsarbeiten an. So sollen Wandtattoos den Innenraum des Cafés schmücken und Mobiliar mit Geschenkartikeln aufgestellt werden. So will Lerf die beiden Elemente in der Liegenschaft, Laden und Café, möglichst nach dem Motto «einkaufen und geniessen» miteinander verbinden.