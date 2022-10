Bözen Früherer Fibl-Direktor beim «Forum Botia»: «Insgesamt müssen alle wieder etwas bescheidener werden» Die Landwirtschaft hat derzeit vielen Anforderungen zu genügen: Sie muss die Ernährung der Weltbevölkerung sichern, aber auch den Klimawandel berücksichtigen. Die Bevölkerung wächst und die notwendigen Ertragssteigerungen müssen auf begrenzten Flächen erfolgen. All das machte Professor Urs Niggli im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Forum Botia» in Bözen deutlich.

Beim «Forum Botia» in Bözen referierte Urs Niggli über Fragen der Landwirtschaft und der globalen Ernährung. Bild: Horatio Gollin

Eine einfache Lösung zur Ernährung der Weltbevölkerung sei nicht in Sicht, meinte Professor Urs Niggli in seinem Vortrag «Kann eine wachsende Menschheit nachhaltig ernährt werden?» im Rahmen des «Forum Botia». Den Zuhörerinnen und Zuhörern ermöglichte Niggli einen Rückblick in die Vergangenheit und einen Ausblick auf die nötige Weiterentwicklung der Landwirtschaft, um die weltweite Ernährung zu gewährleisten.

Etwa eine 30 Millionen Einwohner zählende Stadt wie Mexico City zu versorgen, sei eine logistische Herausforderung, der mit städtischer Landwirtschaft begegnet werden könne. Auch kleinbäuerliche und gärtnerische Landwirtschaft, Urban Gardening, oder eine vegane Lebensweise, seien nur Teillösungen. Der Biolandbau mache vieles richtig, habe aber zu wenig Ertrag.

Urs Niggli war lange Direktor des Fibl in Frick. Bild: Horatio Gollin

Zu Nigglis Vortrag waren knapp 70 geladene Gäste ins Restaurant Zur Post gekommen. «14 Jahre ist jetzt das Forum alt», begrüsste Stefan Höchli, Moderator der Veranstaltung und Mitinitiant des «Forum Botia», das Publikum. 2009 war das Forum als Plattform zum Austausch und zur Stärkung der Region von drei ehemaligen Gemeindeammännern ins Leben gerufen worden.

Forum als Brücke zwischen dem Fricktal und der Region Brugg

Höchli sagte, dass das «Forum Botia» eine Brücke zwischen dem Fricktal und der Region Brugg schlagen wolle. Auch wenn Bözen nun Teil einer grösseren Gemeinde sei, soll diese Tradition fortgesetzt werden, so Höchli. Ralf Heinemann, stellvertretender Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, begrüsste als Vertreter des Hauptsponsors das Publikum.

Niggli gilt als weltweit führender Agrarwissenschafter, der bis März 2020 für 30 Jahre Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl) war: So stellte Höchli den Referenten vor. Die Zunahme der Bedeutung des Fibl zeige sich darin, dass es unter Nigglis Regie von 20 auf mehr als 200 Mitarbeitende angewachsen ist.

Seit 2022 ist Niggli Präsident des von ihm gegründeten Forschungs- und Beratungsinstituts Agroecology Science. 2021 war Niggli Mitglied der Scientific Group des UNO-Generalsekretärs beim Food Summit.

«Die Aufgabe der Landwirtschaft ist es, die Menschen zu ernähren», sagte Niggli. Er führte aus, dass die Landwirtschaft dieser Aufgabe im letzten Jahrhundert durch Technisierung und Ertragssteigerungen gut nachgekommen ist, angesichts der drastisch gestiegenen Bevölkerungszahlen, bei gleichzeitig nur moderater Zunahme der Nutzflächen.

Fleischkonsum um 65 Prozent reduzieren

Die negativen Konsequenzen der Ertragssteigerung zeigten sich in der Degradierung der Böden, durch Erosion, dem hohen Wasserverbrauch, der Belastung der Ökosysteme und dem Verlust an Biodiversität. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln müsse eingeschränkt werden. Der Fleischkonsum müsse schon aus gesundheitlichen Gründen um 65 Prozent reduziert werden. Anstelle dass Bauern Kraftfutter anbauten, sollten Weidetiere Nebenprodukte des Ackeranbaus als Kraftfutter bekommen.

Zur Gesamtlösung trugen kleinbäuerliche und industrielle Landwirtschaft, Novel Foods wie Insekten und Algen, Hightech-Produktion und die weitere Automatisierung der Landwirtschaft bei. Die einfachste Lösung heisse Suffizienz, stellte Niggli abschliessend fest.

Stefan Höchli war der Moderator der Veranstaltung. Bild: Horatio Gollin

Insgesamt müssten alle wieder etwas bescheidener werden. Auch dem Konsumenten komme eine wichtige Rolle zu, da die Verschwendung von Nahrungsmitteln um 50 Prozent reduziert werden müsse. Höchli dankte Niggli für den Vortrag. Gemeinderätin Patricia Stocker kündigte für nächstes Jahr den Klimaforscher Thomas Stocker als Referenten zu dem Thema «Haben wir die Klimakrise noch im Griff?» an.