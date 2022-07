Bözen Autolenker touchiert Velofahrer und fährt weg – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagabend touchierte ein unbekanntes Auto ein Velofahrer. Ohne sich um die gestürzte Person zu kümmern fuhr das Auto weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Sonntag kurz vor 23 Uhr in Bözen. Ein 47-jähriger Velofahrer fuhr im Ausserortsbereich von Bözen in Richtung Effingen. Dabei wurde dieser von einem unbekannten Auto touchiert, worauf er stürzte.

Ohne sich um den gestürzten Velofahrer zu kümmern fuhr das Auto in Richtung Effingen weg. Der Velofahrerzog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte es sich beim gesuchten Auto um einen dunklen VW Golf 6 oder VW Touran handeln. Personen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim unter der Telefonnummer 062 886 88 88 zu melden. (az)

Die aktuellen Polizeibilder: