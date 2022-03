Bobsport Vom Olympia-Schlitten in den Bürostuhl: Wie es für Anschieber Sandro Michel nach der Saison weitergeht Mit einer Verletzung kurz vor Peking, dem dortigen Kampf um Edelmetall und dem Abschluss seines Studiums liegen bewegte Monate hinter dem 25-Jährigen aus Gipf-Oberfrick. In der AZ zieht Michel Bilanz und redet über seine nächste Herausforderung: dem Spagat zwischen beruflicher Karriere und dem Profisport.

Bob-Anschieber Sandro Michel erlebte in Peking die ersten Olympischen Spiele seiner Karriere. Er startete dort im 2er- und 4er-Bob. Michael Kuonen/zvg

Die Enttäuschung schwingt immer noch durch, wenn Sandro Michel über Platz vier im 2er-Bob im Eiskanal von Peking redet. Einer Platzierung um einen Wimpernschlag am Traum vorbei: olympisches Edelmetall. Doch es hätte auch Schlimmer kommen können. Wesentlich.

Wenige Wochen vor Olympia zog sich der Anschieber einen Muskelfaserriss in der Wade zu – und wurde gerade noch rechtzeitig fit. Die Saison klang für den 25-Jährigen aus Gipf-Oberfrick mit dem Schweizer-Meister-Titel im 4er-Bob in St.Moritz versöhnlich aus. Daneben stehen zwei siebte Plätze im 2er- und 4-er Bob in der Weltcup-Gesamtwertung. «Mit der Saison sind wir recht zufrieden», sagt Michel.

Die Suche nach einem kulanten Arbeitgeber

Anschieber Sandro Michel (l.) und Pilot Michael Vogt schrammten an den Olympischen Winterspielen nur knapp am Treppchen vorbei. zvg/IBSF (14. Februar 2022)

Trotz Frust über die knapp verpasste Medaille in Peking erfüllte er zusammen seinem Piloten Michael Vogt mit einem olympischen Diplom die Zielvorgabe. In der Weltcup-Saison wäre er gerne bei dem einen oder anderen Rennen weiter vorne gelandet. Während das Duo Vogt/Michel in der Weltcup-Saison 20/21 mehrmals auf dem Treppchen stand, sprangen in der vergangenen Saison Plätze von Rang 6 bis 13 heraus. Michel sagt:

«Natürlich merkt man, dass in einer Saison, in der Olympia ansteht, das Niveau der Konkurrenz anzieht.»

Derzeit widmet sich Michel der Stellensuche. Im letzten Jahr schloss der gelernte Hochbauzeichner sein Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen ab. Für Michel ist klar, dass er den Bobsport auf Spitzenniveau weiterbetreiben will. «Ich hoffe darauf, einen kulanten Arbeitgeber zu finden», sagt Michel.

Denn um seine Explosivität am Start zu halten, braucht es zwischen den Saisons unzählige Einheiten im Kraftraum, Sprints und die Teilnahme an Trainingslehrgängen. Michel sagt:

«Ich bin für Kompromisse bereit, dafür eine Stelle anzunehmen, bei der ich weniger Verantwortung habe.»

Ideal, so Michel, wäre es, wenn er fernab der Saison mit einem Pensum von 60 bis 70 Prozent arbeiten und den Winter über unbezahlt freinehmen oder vom Homeoffice aus arbeiten könnte.

Den Blick auf die Heim-WM in St.Moritz

Nach dem Olympia-Jahr sich wieder für die nächste Saison zu motivieren, damit hat Michel kein Problem. Wenn nichts Aussergewöhnliches passiert, wird er in dieser wieder mit Michael Vogt den Eiskanal herunterjagen. «Die Heim-WM in St.Moritz ist für uns hier sicher ein Highlight», sagt Michel. Eine Platzierung unter den Top 6 sei dort ein realistisches Ziel. «Aber natürlich hoffen wir insgeheim auf eine Medaille.»

Wie gross die Chancen hierfür sind, hängt unter anderem davon ab, ob und inwiefern der Internationale Bob & Skeleton Verband Reglementierungen für das Material der Bob-Schlitten einführt. So ist es kein Geheimnis, dass das deutsche Team, das an Olympia im 2er-Bob die Plätze eins bis drei belegte, massive Budgetvorteile hat.

«Wir hoffen auf eine Angleichung des Materials», sagt Michel. Damit der Sport ein weniger fairer und den Kampf um die vorderen Ränge ein wenig spannender wird.