Ein Mann ging am Freitag um zirka 16.15 Uhr ausserts zwischen Möhlin und Rheinfelden von rechts über die Strasse. Dabei wurde er von einem Lastwagen erfasst und verletzt. Der Schweizer erlitt nach Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Am Samstag befindet er sich noch in kritischem Zustand. Der 53-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.